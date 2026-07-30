SF 영화나 소설을 보다 보면 자주 접하게 되는 유형의 이야기가 있다. 인간의 통제에서 벗어나 인류에게 위협을 가하는 인공지능(AI)에 관한 이야기다. 그 흐름을 따라가다 보면 다음과 같은 질문이 자연스럽게 떠오른다. “현재 우리가 개발하고 있는 AI는 통제 가능하고 안전할까?” 지난 16일 이 질문과 연관 지어 생각해볼 만한 사건이 공개됐다. 세계 최대 규모의 AI 모델 저장소이자 오픈소스 플랫폼인 허깅페이스가 사이버 공격을 당한 사건이다.



1만7000건 이상의 공격 로그가 남을 정도로 집요한 공격이었다. 허깅페이스는 해당 사이버 공격이 처음부터 끝까지 인간이 아닌 자율 AI 에이전트 시스템에 의해 수행됐다고 발표했다. 사람 손으로는 불가능한 속도와 물량이었기 때문이다. 다만 어떤 AI 모델이 쓰였는지 특정하진 못했다.



그로부터 5일 뒤인 21일, 범인이 손을 들었다. 오픈AI였다. 오픈AI는 자사 모델이 범인임을 공식 인정하며 사이버 공격 능력을 측정하는 내부 평가 과정에서 문제가 발생했다고 밝혔다. 사이버 공격 능력 측정을 위해 일부 안전 관련 기능을 의도적으로 낮춘 모델(GPT-5.6 Sol + 미공개 상위 모델)을 샌드박스(안전하게 실험하고 테스트할 수 있는 제한된 가상의 작업 공간) 속에 넣었는데 이 모델이 평가 과정에서 샌드박스에서 탈출해 인터넷에 접속하고, 평가 정답이 허깅페이스에 있을 것이라고 추론한 뒤, 허깅페이스를 공격해 정답을 빼내갔다는 설명이었다.



이해하기 쉽게 비유하자면 시험을 보는 AI가 답안이 있을 것으로 생각하는 금고를 털어 답안지를 훔친 셈이다. 오픈AI는 이번 사건이 악의에 의해 일어난 범죄가 아니라 AI 모델이 해법 찾기에 과도하게 ‘집중(hyper focused)’하는 과정에서 생긴 사고였다고 해명했다. 하지만 악의가 없었다고 해서 발생한 일이 없던 일이 되는 것은 아니다.



이런 사건은 이번이 처음이 아니다. AI 모델은 자신에게 주어진 일을 완수하기 위해 종종 인간을 속이고, 거짓말을 하고, 책략을 쓴다. 지난 21일 영국 AI 보안연구소(AISI)가 발표한 연구 결과에 따르면 테스트를 시행한 최신 AI 모델 5종 모두 사이버 능력 평가 과정에서 규칙을 벗어난 부정행위를 시도했다. 오랫동안 자율적으로 일할 수 있는 최신 프런티어 모델에는 목표가 주어지면 아주 작은 틈도 파고들어 목표를 달성하려는 ‘집요한 능동성’도 있다. AI 에이전트가 인간의 개입 없이 스스로 시스템의 취약점을 탐색하고 분석해 공격용 코드를 완성하는 능력도 목격됐다.



여기에는 악의적 의도나 반란의 의지는 없다. AI 때문에 디스토피아적인 미래가 온다면, 그 원인은 인간을 지배하려는 욕망을 가진 AI 때문이 아니라 인간이 준 목표를 수단과 방법을 가리지 않고 달성하기 위해 노력하는 AI 때문일 가능성이 더 높다. 이러한 맥락에서 볼 때 이번 사건은 예견된 사고다. 인간의 부실한 샌드박스 설계와 AI 모델의 집요한 능동성이 만나 발생한 사건이기 때문이다.



주어진 목표에 충실한 AI가 현실 세계에서 일을 벌일 수 있다는 것은 이제 가정이 아니라 분명한 기록이 됐다. 가정 앞에서 대비는 선택이지만, 기록 앞에서 대비는 의무다.