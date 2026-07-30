창간 80주년 경향신문

조인성의 눈자위와 몇개의 눈동자

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

조인성의 눈자위와 몇개의 눈동자

입력 2026.07.30 19:59

수정 2026.07.30 20:01

펼치기/접기
  • 이갑수 궁리출판 대표

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
[이갑수의 일생의 일상]조인성의 눈자위와 몇개의 눈동자

봉준호 감독이 <호프>에서 배우 조인성의 연기를 언급했다. 봉 감독은 “조인성이 숲에 누워 있는 장면을 위에서 촬영했는데, 눈 흰자위를 CG로 처리한 건지 궁금하다”며 “그 눈빛을 잊을 수가 없다”고 호평했다는 것. 눈동자의 흰자위는 그야말로 좁고 작은 반달 같은 여백이 아닌가. 영화 초반 황정민은 총을 쏘려다 말고, (잃어버린 아이를 찾으러 온) 외계인의 눈물을 본 뒤 한동안 눈을 동그랗게 뜨고 방아쇠를 차마 당기지 못한다. 지구인과 외계인이 눈동자의 여백으로 서로 연민하며 ET처럼 연대라도 하려는 것인가.

지금도 안 잊히는 오래전 EBS의 자연다큐 한 장면. 사냥을 총알같이 빠르게 한다고 해서 물총새이다. 물가 반반한 돌에 앉은 암수 한 쌍. 수컷이 긴 주둥이로 잡은 피라미를 바위에 탁탁, 치며 기절시킨다. 부리로 몇바퀴 돌리더니 암컷의 입에 머리부터 넣어준다. 물고기 비늘의 결이 목에 걸리지 않게 하려는 배려. 아, 그사이 피라미가 깨어났다. 대체 지금 무슨 상황? 캄캄한 입속으로 들어가며 놀라 휘둥그레진 채 바들바들 바르르 떠는 산 생물의 눈망울.

벌써 월드컵 열기는 지나갔다. 우승팀 스페인, 마지막 한 걸음이 모자란 메시, 득점왕 음바페 못지않게 아프리카의 한 점 섬 카보베르데의 존재를 지구인에게 각인시킨 것도 충분히 인상적이었다. 축구는 골키퍼만 잘하면 절대 지지 않는 경기. 용광로처럼 끓는 스타디움에서 군중 속 고독을 골키퍼만큼 각인하는 이가 있을까. 아르헨티나와 맞붙은 32강 경기. 공중으로 몸을 날린 수문장의 손끝을 벗어나, 골대 모서리로, 유성처럼 흐르는 축구공. 그 공을 하염없이, 아쉽게, 야속하게 바라보는 골키퍼의 얼굴에 박힌 눈동자. 그 골을 안타깝게, 허탈하게 꼬나보는 보지냐 선수의 매우 맥없는 표정 속 눈동자의 흰자위.

봉 감독의 그 흰자위를 찾으며 <호프>를 보는 동안 나도 시원하게 총 한 방 갈기고, 정호연처럼 ‘X발!’ 걸쭉하게 내지르고 싶은 걸 겨우 참았다. 거의 마지막에 그 장면이 나왔다. 내 섣불리 짐작했던 연민은 아니었고, 외계인에 하나 꿇리지 않는 지구인의 한판 늠름한 승부였다. 쓰러진 나무 사이, 이끼 위로 길게 누운 인간 조인성, 의 얼굴, 안의 눈, 동자 속의, 떠오르는 흰자위, 의 눈빛.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글