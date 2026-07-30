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본문 요약

지난 3월 호르무즈해협 봉쇄 여파로 올해 2분기 국내 항만 유류 물동량이 18.6% 줄어 2001년 관련 통계 집계 이후 동 분기 기준 최대 감소 폭을 기록했다.

2분기 유류 물동량은 9372만t으로 전년 동기보다 18.6% 감소했으며, 유류 중에서도 원유·석유, 석유정제품, 석유·기타가스 등 주요 품목이 모두 감소했다.

전체 유류 물동량과 원유·석유 감소 폭은 역대 최대 수준이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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2분기 유류 항만 물동량 ‘역대 최대 감소’···호르무즈 봉쇄 영향

입력 2026.07.30 20:07

  • 윤기은 기자

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지난 15일 부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

지난 15일 부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

지난 3월 호르무즈해협 봉쇄 여파로 올해 2분기 국내 항만 유류 물동량이 18.6% 줄어 2001년 관련 통계 집계 이후 동 분기 기준 최대 감소 폭을 기록했다. 전체 물동량도 지난해 같은 기간보다 4.8% 급감했다.

해양수산부는 30일 올해 2분기 전국 무역항에서 처리한 화물은 총 3억7595만t으로 지난해 같은 기간보다 4.8% 감소했다고 밝혔다. 지난해 2분기(-0.4%)보다 물동량 감소폭이 크게 확대된 것이다.

국내 이송과 환적 물량을 제외한 수출입 물동량은 3억1801만t으로 전년 동기 대비 5.6% 줄었다. 특히 호르무즈해협 봉쇄 직후인 4월에는 항만 물동량이 전년 대비 9.6% 급감하며 감소세를 주도했다. 이후 5월 3.7%, 6월 1.2%로 줄어드는 추세였다.

석유를 포함한 비컨테이너 화물 물동량은 전년 동기 대비 9.4% 감소했다. 주요 항만별로는 광양(-17%), 울산(-17.9%), 평택·당진(-4.8%), 인천(-15.7%), 대산(-10.7%) 등 대부분 항에서 물동량이 일제히 줄었다.

2분기 유류 물동량은 9372만t으로 전년 동기(1억1513만t)보다 18.6% 감소했으며, 유류 중에서도 원유·석유(-19%), 석유정제품(-21.1%), 석유·기타가스(-13.0%) 등 주요 품목이 모두 감소했다. 전체 유류 물동량과 원유·석유 감소 폭은 역대 최대 수준이다.

화학공업생산품(-16.6%)과 광석(-3.8%)도 감소한 반면, 차량 및 부품은 4.3% 증가했다.

반면 컨테이너 화물은 상대적으로 탄탄한 흐름을 보였다. 2분기 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 0.6% 증가했으며, 이 가운데 환적 물동량은 1년 전보다 2.2% 늘었다. 유럽(67.7%)과 중국(8.4%)발 환적 증가가 전체 상승을 견인했다.

해수부는 아시아~북유럽 항로를 운항하는 글로벌 해운사들이 부산항을 주요 허브로 활용하면서 환적 물동량이 증가한 것으로 분석했다.

황종우 해수부 장관은 “2분기 항만 물동량은 중동 전쟁에 따른 글로벌 물류 및 에너지 시장 불안정 영향으로 비컨테이너 화물을 중심으로 감소했다”며 “다만 월별 하락 폭이 완화하는 등 긍정적인 신호도 나타나고 있다”고 말했다. 이어 “하반기에도 중동전쟁 장기화와 미국의 관세 부과 조치 등에 따른 수출입 물류 불확실성이 계속될 것으로 예상된다”고 밝혔다.

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