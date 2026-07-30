2분기 유류 항만 물동량 ‘역대 최대 감소’···호르무즈 봉쇄 영향

지난 3월 호르무즈해협 봉쇄 여파로 올해 2분기 국내 항만 유류 물동량이 18.6% 줄어 2001년 관련 통계 집계 이후 동 분기 기준 최대 감소 폭을 기록했다. 전체 물동량도 지난해 같은 기간보다 4.8% 급감했다.

해양수산부는 30일 올해 2분기 전국 무역항에서 처리한 화물은 총 3억7595만t으로 지난해 같은 기간보다 4.8% 감소했다고 밝혔다. 지난해 2분기(-0.4%)보다 물동량 감소폭이 크게 확대된 것이다.

국내 이송과 환적 물량을 제외한 수출입 물동량은 3억1801만t으로 전년 동기 대비 5.6% 줄었다. 특히 호르무즈해협 봉쇄 직후인 4월에는 항만 물동량이 전년 대비 9.6% 급감하며 감소세를 주도했다. 이후 5월 3.7%, 6월 1.2%로 줄어드는 추세였다.

석유를 포함한 비컨테이너 화물 물동량은 전년 동기 대비 9.4% 감소했다. 주요 항만별로는 광양(-17%), 울산(-17.9%), 평택·당진(-4.8%), 인천(-15.7%), 대산(-10.7%) 등 대부분 항에서 물동량이 일제히 줄었다.

2분기 유류 물동량은 9372만t으로 전년 동기(1억1513만t)보다 18.6% 감소했으며, 유류 중에서도 원유·석유(-19%), 석유정제품(-21.1%), 석유·기타가스(-13.0%) 등 주요 품목이 모두 감소했다. 전체 유류 물동량과 원유·석유 감소 폭은 역대 최대 수준이다.

화학공업생산품(-16.6%)과 광석(-3.8%)도 감소한 반면, 차량 및 부품은 4.3% 증가했다.

반면 컨테이너 화물은 상대적으로 탄탄한 흐름을 보였다. 2분기 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 0.6% 증가했으며, 이 가운데 환적 물동량은 1년 전보다 2.2% 늘었다. 유럽(67.7%)과 중국(8.4%)발 환적 증가가 전체 상승을 견인했다.

해수부는 아시아~북유럽 항로를 운항하는 글로벌 해운사들이 부산항을 주요 허브로 활용하면서 환적 물동량이 증가한 것으로 분석했다.

황종우 해수부 장관은 “2분기 항만 물동량은 중동 전쟁에 따른 글로벌 물류 및 에너지 시장 불안정 영향으로 비컨테이너 화물을 중심으로 감소했다”며 “다만 월별 하락 폭이 완화하는 등 긍정적인 신호도 나타나고 있다”고 말했다. 이어 “하반기에도 중동전쟁 장기화와 미국의 관세 부과 조치 등에 따른 수출입 물류 불확실성이 계속될 것으로 예상된다”고 밝혔다.