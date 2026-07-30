강성호 극지연구소 연구원 노르웨이 왕실 훈장 받아

강성호 극지연구소 책임연구원(사진)이 지난 29일 노르웨이 왕실 훈장을 받았다.



이 훈장은 노르웨이 국왕 하랄 5세가 수여한 것으로, 강 책임연구원은 노르웨이 극지 연구 발전에 기여하고 한국과 노르웨이의 극지 연구 협력을 증진한 공로를 인정받았다.