이병훈 산업인력공단 이사장 “AI 기술, 노동현장서 활용할 수 있도록 훈련”

노사관계 전문가서 ‘재교육’ 수장으로

“노동시장 재편 불가피…배제 안 되려면 새 직무학습·능력 키워야

‘메가프로젝트’ 일자리 감축 아닌 확대…삼성 노조 반대는 과도”

인공지능(AI)이 노동시장을 빠르게 바꾸고 있다. 이병훈 신임 한국산업인력공단 이사장은 산업화 시대 기능인력을 양성해온 공단이 이제 AI 시대 노동자의 재교육을 맡는 기관으로 바뀌어야 한다고 본다. 노동자가 변화에서 밀려나지 않으려면 새로운 직무를 배우는 ‘리스킬링’(reskilling)과 기존 직무의 능력을 높이는 ‘업스킬링’(upskilling)이 필요하다는 것이다.



이 이사장은 노사관계를 연구하며 사회 문제에 적극적으로 목소리를 내온 학자다. 그는 지난 28일 서울 영등포구 산업인력공단 서울남부지사에서 한 경향신문 인터뷰에서 전환기 직업훈련의 중요성을 강조했다. 삼성전자 노동조합이 정부의 ‘3대 메가프로젝트’ 구상에 반대한 데 대해서는 “과도하게 나간 것”이라고 말했다.



이 이사장은 노사관계 전문가로서 인력개발기관 수장을 맡게 된 이유에 대해 “최근 두 차례 대선에서 이재명 대통령의 노동 공약 마련에 참여했다. 새 정부가 출범한 후 정책 설계에 관여한 사람으로서 인력개발 정책을 맡아달라는 요청을 받았다”며 “나에게도 새로운 영역이었지만 이재명 정부 노동정책의 성공을 위해 역할을 하고자 수락했다”고 말했다.



그는 지금의 노동시장을 AI 전환(AX)뿐 아니라 디지털 전환, 기후·생태 전환, 인구구조 변화가 동시에 진행되는 대전환의 시대라고 진단했다. 그는 “이런 변화는 산업과 경제를 넘어 노동시장에도 직접 영향을 미친다”며 “과거에도 기술이 일자리를 없앨 것이라는 우려가 있었지만 사라진 일자리보다 새로운 일자리가 더 많이 생겼다. 하지만 지금은 변화 속도가 너무 빠르다”고 지적했다.



그는 대전환의 영향을 가장 먼저 받는 분야로 사무직과 전문직을 꼽았다. 회계사나 변호사처럼 형식지 중심의 일은 AI가 빠르게 따라잡고 있지만 제조업이나 건설 현장의 숙련은 암묵지가 많아 AI가 직무를 재편하기까지 시간이 더 걸린다는 뜻이다.



이 이사장은 “그렇다고 몸을 쓰는 일이 영원히 안전하다는 뜻은 아니다. 결국 시간의 문제”라며 “이런 변화에서 노동자가 배제되지 않으려면 리스킬링과 업스킬링이 필요하다”고 강조했다. 산업화 시대 공단의 역할이 노동자에게 처음 기술을 가르치는 ‘스킬링’이었다면, 이제는 새로운 기술을 익히고 기존 역량을 높일 수 있도록 돕는 기관으로 바뀌어야 한다는 게 그의 생각이다. 이를 위해선 새로운 기술이 필요할 때마다 다시 배우는 평생의 직업능력개발 체계를 만드는 것이 중요하다고 본다.



이 이사장은 그 기본으로 AI 리터러시를 들었다. 그는 “누구나 AI를 업무와 일상에서 활용할 수 있어야 한다. 이후에는 AI를 자신의 업무에 접목해 생산성을 높일 수 있어야 한다”며 “AI를 직접 개발하는 최고급 인재는 대학이 키우고, 공단은 일반 노동자가 현장에서 AI를 활용할 수 있도록 필요한 기술과 숙련을 가르치는 데 집중해야 한다”고 말했다.



이 이사장은 공단 업무에 AI를 적용하기 위해 ‘스마트 직업능력개발(HRD)’을 구상 중이다. 지금은 훈련과 자격 업무 상당 부분을 사람이 처리하지만, 데이터베이스를 구축하면 AI가 반복적인 행정업무를 맡을 수 있다고 본다. 그는 “그러면 직원들은 기업과 노동자에게 필요한 교육을 맞춤형으로 설계하고 상담하는 데 더 집중할 수 있다”며 “장기적으로는 AI가 개인별 경력과 학습 경로를 제안하는 서비스도 생각하고 있다”고 말했다.



그러나 이 이사장은 직업훈련만으로 AI 시대 일자리 문제를 해결할 수 있다고 생각하지는 않는다. 직업훈련은 노동 공급 측면의 정책이고, 공단이 일자리 수요까지 책임질 수는 없기 때문이다. 예를 들어 ‘3대 메가프로젝트’를 추진해 반도체 분야에서 생산이 늘어도 일자리가 그에 비례해 늘어날지는 예단하기 어렵다. 그는 “공단은 노동자가 변화에 대비할 수 있도록 준비시키는 역할을 한다. 일자리 창출은 국가와 사회가 함께 풀어야 할 과제”라고 했다.



이 이사장은 공단이 AI·반도체 인력 양성에서 역할을 할 수 있다고 본다. 그는 “삼성전자나 SK하이닉스 같은 대기업은 자체 교육 체계를 갖추고 있다. 공단이 더 기여할 수 있는 곳은 1·2차 협력업체”라며 “기업이 필요로 하는 기술을 파악하고 훈련을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다. 이 이사장은 노사관계 전문가로서 삼성전자 노조가 서남권 반도체 산업단지 조성 등 메가프로젝트에 반대한 것에 대해서는 과도했다고 평가했다. 그는 “기존 공장을 옮기거나 현재 일자리를 없애는 문제라면 노조가 당연히 의견을 낼 수 있다. 하지만 지금 논의되는 것은 새로운 반도체 투자를 통해 일자리를 만드는 사업”이라며 “그것까지 반대하는 것은 조직 이기주의로 비칠 수 있다”고 말했다.

