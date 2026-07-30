올겨울 ‘더 크게’ 빛날 명동 롯데백

영플라자 외관에 ‘농구 코트 4개 규모’ 미디어파사드 11월 개시

롯데백화점이 오는 12월 서울 명동 본점 영플라자 외관에 초대형 미디어파사드 ‘롯데타운 라이트’를 설치해 공개한다고 30일 밝혔다.



롯데타운 라이트는 가로 77m, 높이 21m로 농구 코트 4개 면적(1614㎡)에 육박한다. 초고화질인 4K 라이브 구현이 가능한 고성능 LED 패널을 적용해 최대 1㎞ 떨어진 곳에서도 선명한 영상을 감상할 수 있도록 설계했다.



롯데백화점은 롯데타운 라이트를 시즌 캠페인과 테마 이벤트, K콘텐츠를 실시간으로 전하는 도시형 엔터테인먼트 스크린으로 운영할 계획이다. 오는 11월 괴테의 소설 <젊은 베르테르의 슬픔>을 모티브로 한 티저 영상을 먼저 공개한 뒤 12월부터 정식 운영한다. 롯데백화점 측은 “도시 전체를 빛으로 연결하는 압도적 스케일의 경관을 구현해 랜드마크의 새로운 기준을 제시할 예정”이라고 밝혔다.



다음달부터는 본점 지하 1층과 을지로입구역을 연결하는 ‘코스모너지 광장’ 리뉴얼에도 본격 착수한다. 정현석 롯데백화점 대표는 “차별화된 공간 혁신과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 ‘롯데타운 명동’을 국내 최고의 쇼핑·관광 랜드마크로 한 단계 더 도약시켜 나가겠다”고 밝혔다.

