[새책]새들의 사회성 外

새들의 사회성



사회적·심리적·경제적으로 취약한 위치에 처한 이들의 이야기를 담은 소설집. 2022년 김승옥문학상 대상작 ‘포도밭 묘지’를 포함해 8편의 단편이 실렸다. 작가는 “약하고 작은 존재들이 서로 연결돼 허공을 나는 모습은 아름답기만 하다”고 했다. 편혜영 지음. 문학동네. 1만7500원



유난히 못생기게 나오는 카메라



2021년 등단해 시집 <검은 머리 짐승 사전> <나 외계인이 될지도 몰라>를 낸 시인의 산문집. 시인은 책에서 “산문을 쓰는 작업은 유난히 못생기게 나오는 카메라 앞에 나를 들이미는 과정과 다를 것이 없다”며 꾸밈없이 책을 썼다고 밝혔다. 신이인 지음. 위즈덤하우스. 1만7000원



인디아 송



사랑과 욕망, 기억과 상실 등 작가의 작품 세계를 관통하는 주제가 집약된 희곡. 저자의 ‘인도 연작’ 중 한 작품으로 <롤 V. 슈타인의 황홀>과 <부영사> 등 앞선 작품에 등장했던 인물과 장소 등이 이 작품에서도 겹쳐진다. 마르그리트 뒤라스 지음. 안보옥 옮김. 알마. 1만8500원



상냥한 지옥



루마니아 출신 문화인류학자인 저자가 사회주의 체제하의 유년 시절부터 시작해 먼 타국인 일본으로 이주한 현재에 이르기까지 경험한 체제와 문화와 세대와 언어의 전환을 모어가 아닌 일본어로 써낸 오토에스노그래피. 이리나 그리고레 지음. 김영현 옮김. 다다서재. 1만8000원



재를 찾아서



1995년 삼풍백화점 붕괴 사고를 담은 미스터리 소설. 붕괴 직후와 현재의 대한민국을 교차하며 진행하는 이야기는 사고와 관련해 감춰진 진실을 향해 나아간다. 저자는 한국계 미국인으로 UC 버클리에서 디아스포라 강의를 한다. 하나 미쉘 지음. 이윤정 옮김. 정은문고. 1만9000원