[그림책]살아있다는 것은…네루다의 눈으로 묻는 세상

질문의 책 파블로 네루다 글·팔로마 발디비아 그림 남진희 옮김 | 별빛책방 | 80쪽 | 2만6800원

‘겨울만 되면 나뭇잎은 아무도 모르게 뿌리와 지내는 걸까?’ ‘노랑을 다 써버리면 우리는 무엇으로 빵을 구울까?’ ‘12월과 1월 사이, 그 틈새에 있는 달은 뭐라고 부를까?’



칠레의 민중작가이자 노벨 문학상 수상자인 파블로 네루다가 1973년 세상을 떠나기 몇달 전 완성한 시집 <질문의 책>에 그림을 입힌 선집이다. 제목 그대로 오직 질문으로만 채워져 있다. 이 책에서는 기존 시집에 있던 320개의 질문 중 70개를 골라 옮겼다.



네루다는 ‘흐르지 못한 눈물은 아직도 작은 호수에 머물러 있을까?’라고 묻고, ‘4라는 숫자는 누구에게나 4일까?’를 궁금해한다. ‘너의 꿈속에서 울리는 종은 어디에서 찾을 수 있는’ 건지, ‘도대체 파도는 왜 내가 던진 질문을 그대로 나에게 되묻는’ 건지, 은유와 상징으로 직조된 질문은 끝없이 확장된다. 자연, 섭리, 우주, 사유를 오가는 그의 질문은 역설적인 수수께끼 같다. 팔로마 발디비아는 알쏭달쏭한 질문을 가만히 좇으며 빨강, 파랑, 노랑을 켜켜이 쌓아 네루다의 초현실적인 시적 세계를 구현했다. 셀로판지를 통과한 듯한 그림은 네루다가 응시한 풍경을 응축해서 보여준다.



사실 네루다의 질문을 모두 이해하기는 힘들다. 그의 경험과 생각이 나의 것과 완벽하게 일치할 수 없기 때문일 것이다. 그렇지만 오래 관찰하고 깊이 고찰한 질문들은 굳어진 사고를 부드럽게 흔들어 깨운다. 애초에 해답이 없는 물음은 그저 존재의 존엄함, 그 경이로움을 노래할 뿐이다. 네루다가 생의 마지막에 오직 질문으로 시를 엮은 까닭도, 살아 있다는 건 끝없이 묻는다는 것, 호기심이야말로 삶의 기쁨이라는 것을 전하고 싶어서였는지도 모른다. 노을은 어떤 비의를 품고 있길래 구름을 저토록 붉게 물들일까? 바람은 너의 노래로 유영하는 은하수일까? 상상 한 스푼에 유머 한 꼬집을 얹은 질문의 만찬을 음미하다 보면, 어느새 ‘네루다식’으로 묻고 있는 나를 발견하게 된다.