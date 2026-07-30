1844년 평론가 겸 화가 존 러스킨은 "화가라면 응당 모든 종류의 바위와 흙과 구름을 지질학 및 기상학적 관점에서 정확히 이해해야 한다"고 말했다.

"구름의 미학적 아름다움과 우리 내면 깊숙한 곳에서 자아내는 정서적 반응은 분명 과학자와 예술가 모두에게 유달리 강한 매력"이기 때문이다.

<구름들>은 '과학과 예술, 자연과 인문학을 잇는 구름 이야기'를 표방한다.