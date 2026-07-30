일 구마모토, 잇단 여진에 폭염 계속…“수색 장기화 가능성”

강진 사흘째 사망자 34명으로…경찰·소방, 골든 타임 내 구조 안간힘 이재민들 열사병 위험도 높아져…닛산 생산라인 중단 등 산업계 파장

규모 7.1의 강진이 강타한 일본 구마모토에서 30일 사흘째 수색 및 구조 작업이 이뤄지고 있다. 대형 쇼핑몰, 제지공장에 매몰된 이들의 생사가 여전히 확인되지 않은 가운데 구조대원들은 ‘골든타임’ 72시간을 놓치지 않기 위해 안간힘을 쓰는 중이다.



아사히·마이니치신문 등의 보도에 따르면 피해가 가장 큰 곳은 가시마마치 쇼핑센터 ‘이온몰 구마모토’다. 현재까지 12명이 구조됐으며 이 가운데 7명이 숨지고 5명이 다쳤다. 구조대는 이날 오전 6시30분쯤 건물 안에서 매몰자 2명을 발견했는데, 이 중 1명은 구조 직후 현장에서 사망이 확인됐다. 나머지 1명에 대한 구조 작업을 계속하고 있다. 경찰과 소방은 아직 건물 안에 생사가 확인되지 않은 사람이 있을 수 있다고 보고, 피해가 가장 심한 건물 남측 중앙부를 중심으로 수색을 이어가고 있다. 산케이신문은 “수색 작업이 장기화할 가능성이 있다”고 전했다.



굴뚝이 무너져 8명이 숨지고 2명이 다친 일본제지 야쓰시로 공장에서도 생사가 확인되지 않은 1명을 찾기 위해 수색 작업이 진행되고 있다. 야쓰시로시 다나카키타마치에서도 이날 낮 붕괴된 주택에서 남성 1명의 사망이 추가로 확인됐다.



당국은 인명 구조 골든타임인 72시간 안에 실종자를 구조하기 위해 애를 쓰고 있다. 다만 구조 여건은 좋지 않다. 구마모토에서는 낮 최고기온 35도를 웃도는 무더위가 계속되고 있다. 오는 8월2일에는 낮 최고기온이 40도에 육박할 것이라는 예보도 나왔다.



크고 작은 여진도 걸림돌이다. 전날 오후 10시쯤 규모 5의 추가 지진이 일어난 데 이어 이날 오전에도 규모 4의 여진이 관찰됐다. 쓰나미 등 추가 피해 없이 넘어갔지만, 전문가들이 본진 이후 2~3일 사이 추가 지진 가능성을 경고하고 있어 긴장을 놓을 수 없는 상황이다. 단수와 정전이 계속되는 등 인프라 복구에도 시간이 걸리고 있다.



이번 강진으로 인한 사망자는 크게 늘었다. 구마모토현은 이날 오후 기준 사망자가 34명으로 늘었다고 발표했다. 이온몰(7명), 제지공장(8명) 외에 주택 붕괴나 산사태 등으로 인한 사망자가 19명으로 집계됐다. 이는 앞서 다카이치 사나에 총리가 총리관저에서 열린 구마모토 지진 비상재해대책본부회의에서 발표한 사망자 수 30명보다 늘어난 규모다. 사망자 수는 시간이 갈수록 늘고 있다.



다카이치 총리는 현재 이재민 9800여명이 약 420곳의 피난소에 머물고 있으며, 무더위로 인한 열사병 우려가 커지고 있다면서 “피난소의 양호한 환경 확보를 포함해 피해자 지원이 매우 중요한 국면”이라고 말했다. 일본 정부는 구마모토현청에 현지 재해대책본부를 설치했다. 일본 자위대는 전날보다 500명 증원된 5100명 체제로 구조 및 지원 활동을 벌이고 있다.



지진의 여파는 산업계로도 번지고 있다. 구마모토 기쿠오마치에는 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC를 비롯해 소니그룹 자회사이자 이미지센서 분야 세계 점유율 1위인 소니세미컨덕터매뉴팩처링, 차량용 반도체 업체 르네사스 테크놀로지 등이 공장을 두고 있다.



자동차 산업의 피해는 현실화하고 있다. 구마모토시 남부의 자동차 부품업체 아이신 공장 가동이 중단되면서 완성차 업체들도 생산 차질을 빚고 있다. 전날 도요타가 후쿠오카현 일부 공장의 가동을 중단한 데 이어 닛산도 30일부터 이틀간 후쿠오카 공장 2곳의 일부 생산라인 가동을 멈추기로 했다.

