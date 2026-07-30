서울 교통카드, 9월부터 ‘기후동행패스’

기후동행카드 운영 종료 후 교체 청년 환급 혜택은 39세까지 확대

서울시 ‘기후동행카드’ 기능을 담은 모두의 카드 ‘기후동행패스’가 기후동행카드 운영 종료 시점에 맞춰 9월1일 정식 출시된다.



서울시와 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 30일 이 같은 출시 계획을 밝혔다. 기후동행패스는 정부 ‘모두의카드’에 서울시민 대상 특화 혜택을 더한 새로운 교통카드다.



서울시는 특화 서비스로 청년 유형 연령 확대를 대광위에 요청했고, 시스템 연계 및 검증 절차를 진행 중이다. 절차가 완료되면 기후동행패스 청년 환급 혜택을 받을 수 있는 청년 연령 범위는 통상 기준인 19~34세에서 19~39세로 늘어난다.



청년은 정률형 기준 30%까지 환급받을 수 있으며, 정액형의 경우 환급 기준 금액은 5만5000원이다. 기본 유형은 정률형은 사용 금액의 20% 환급, 정액형은 6만2000원이다.



모두의카드는 정률형과 정액형 중 가장 유리한 방식이 자동 선택되는 환급 시스템을 갖고 있기 때문에 대중교통 이용 금액이 6만2000원 이하여도 정률형에 맞춰 환급받을 수 있다.



기존에 서울시 기후동행카드를 사용하지 않고 모두의카드(K-패스)를 이용해온 서울시민은 카드를 추가로 발급받지 않아도 서울시 특화 혜택이 자동 도입된다.

