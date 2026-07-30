관저 감사 확대에…대통령실 “윗선이 정리”

특검, 윤 정권 ‘이전 특혜’ 조사 업체에 감사 정보 전달한 녹취 확보 조은석 겨냥 “별난 사람 있어 고생” 달래기도…유출자 유병호 의심

윤석열 정권 때 감사원이 ‘관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 감사를 벌이자 대통령실이 감사 대상 업체에 진행 상황을 알려준 뒤 “‘윗선’이 잘 정리할 것”이라며 안심시킨 것으로 파악됐다. 특검은 유병호 당시 감사원 사무총장(구속)이 대통령실에 감사 내용을 유출했다고 보고 있다.



30일 경향신문 취재 결과 권창영 2차 종합특검팀은 대통령실 관계자 A씨가 2024년 6월 건설업체 대표 B씨와 나눈 대화 녹취록을 확보했다.



김건희 여사와 친분이 있는 김태영 21그램 대표는 종합건설업 면허가 없는데도 관저 이전 공사를 수주해 특혜 논란이 일었다. B씨는 김 대표에게 종합건설업 면허를 대여한 업체 대표의 형으로, 실제 관저 증축 공사도 맡았다.



A씨는 B씨에게 “조사관들이 뭐라 얘기를 하더라도 어차피 윗선에서 알아서 잘 정리할 것”이라면서 “감사원이 뭔가 새로운 것을 밝히려는 게 아니라 여태 감사가 진행된 결대로 마무리하려고 한다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. A씨는 이어 조은석 당시 감사위원을 지칭하며 “별난 사람이 하나 있어 우리가 고생하고 있다. 걱정하지 말라”고 말했다.



A씨가 B씨와 통화할 당시 감사원은 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 추가 조사를 준비하고 있었다. 감사원은 21그램 등 민간 업자들을 대상으로 대면조사 할 계획이었는데 대통령실 요청을 받은 유 전 사무총장의 지시로 서면조사만 진행했다.



조 전 감사위원은 2024년 5월10일 감사위원회 회의에서 부실감사를 지적하는 검토의견서를 작성한 뒤 “(이러면) 감사원이 독박 쓴다”며 제동을 걸었다. 특검은 조 전 위원의 지적으로 추가 조사가 시작되자 불안해하는 B씨에게 대통령실이 전화를 걸어 경과를 알려주면서 안심시키기에 나선 것으로 본다. 감사위 규칙에 따르면 회의 내용은 비공개가 원칙이다.



A씨 말대로 감사원은 2024년 9월 관저 공사에 대해 “위법하다고 보기 어렵다”는 감사 결과를 발표했다. 특검은 이런 판단의 근거가 된 2차 감사보고서가 조작된 정황도 포착했다. 2차 보고서에는 조 전 위원의 문제 제기로 진행된 추가 조사 내용이 담겼는데 특검은 21그램의 관저 증축 공사 당시 역할이 실제보다 축소·왜곡 기재됐다고 본다.



특검은 대통령실에 감사위 회의 내용을 유출한 이가 유 전 사무총장이라고 의심한다. 특검은 유 전 사무총장이 2022년 4월 윤석열 전 대통령을 ‘두목’이라 부르며 반대파를 청소하려면 권한이 필요하다” “두목에게 연락했다”고 적은 메모를 확보했다. 그는 윤 전 대통령의 반대 세력에 대해 “조사해서 뼈까지 갈아 시멘트에 넣고 바다에 던지겠다”고 적기도 했다.



특검은 지난 14일 유 전 사무총장에 대해 직권남용 권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다. 법원은 지난 20일 “증거인멸의 염려가 있다”며 영장을 발부했다.

