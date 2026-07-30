홍명보·정몽규, 의혹마다 “아니다” 의원은 “왜 졌냐” 맹탕 문답

국회 문체위 축구협 청문회

홍, 빵집 면접 “특혜 요구 안 해”

연봉 공개 거부 “38억은 아니다”

측근 채용 인사청탁 등 모두 부인

핵심 당사자 박항서·이임생 불참

대표팀 탈락 정부 책임론 공방 등

의원들도 수준 이하 질문 ‘눈살’

홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 국회 청문회에서 감독 선임 과정과 연봉, 측근 채용 의혹 등을 전면 부인했다. 청문회에 증인으로 출석한 그는 대표팀 운영상 일부 책임은 감독으로서 인정하면서도 자신을 둘러싼 주요 의혹들에 대해서는 사실이 아니라는 입장을 거듭 밝혔다.



홍 전 감독은 30일 국회 문화체육관광위원회 대한축구협회 청문회에 증인으로 출석했다. 청문회에는 홍 전 감독과 정몽규 전 대한축구협회 회장, 이용수·김병지 대한축구협회 부회장, 김승희 대한축구협회 전무이사 등도 나왔다.



의원들은 홍 전 감독을 향해 날 선 질의를 쏟아냈다. 배현진 국민의힘 의원이 감독 선임 과정의 절차적 정당성을 두고 “2024년 당시 감독 추천 권한도 없었던 이임생 전 기술총괄이사가 밤 11시 빵집에서 면접하듯 만나 별도의 면접과 프레젠테이션 과정도 없이 감독으로 선임됐다. 부끄럽지 않나”라고 물었다. 이에 홍 전 감독은 “제안을 받았을 때 모든 절차가 정상적으로 진행됐다고 생각했다. 집 앞에 있는 빵집에서 만났다는 점으로 국민들이 불투명하게 볼 수는 있지만, 내가 특혜와 이익을 요구한 적은 없다”고 답했다. 정준호 더불어민주당 의원이 “울산 감독 시절 15억원 연봉을 받았는데, 대표팀 감독을 맡고 38억원으로 두 배 이상 올랐다는 얘기가 있다”고 하자, 홍 전 감독은 “계약에 법적 조항이 있어 정확한 금액을 밝힐 수 없다. 38억원은 절대 아니다. 내가 먼저 더 많은 돈을 요구한 적은 없다”고 했다.



홍 전 감독은 협회 직원 채용 과정에서 자신의 측근을 챙겼다는 의혹도 부인했다. 김재원 조국혁신당 의원이 “월드컵 성적에 책임지고 사퇴한 다음날 협회가 사무처 직원 채용 규모를 1명에서 3명으로 늘렸고, 그 자리에 함께 일한 수행기사와 지원 직원이 면접까지 올라갔다”며 “국가대표팀 감독에 선임된 뒤 협회에 인사청탁을 한 사실이 있나”라고 물었다. 이에 홍 전 감독은 “그런 사실은 없다”고 답했다. 정연욱 국민의힘 의원이 월드컵 기간 선수단 ‘인터뷰 보이콧 사태’에 대해 질의하자 홍 전 감독은 “나는 소식이 나온 다음부터 선수들 편에 섰다. 최종 조율을 못한 것은 내 잘못”이라고 인정했다. 정몽규 전 회장은 최민희 민주당 의원이 “본인은 감독 선임 절차에 문제가 없었다고 보는데 문체부가 그렇지 않다고 판단한 것이 문제라는 것인가”라고 묻자 “그렇게 생각하고 있다”고 답했다.



홍 전 감독 임명 논란의 핵심 당사자인 이임생 전 협회 기술총괄이사, 박항서 전 부회장 등이 불참해 ‘맹탕 청문회’라는 지적이 제기됐다. 질의응답 과정에서 나온 몇몇 장면들도 기대 이하였다. 최민희 의원이 김진규 코치에게 “이재성, 손흥민이 남아공전에 출전하지 못한 것은 홍 전 감독의 보복 차원인가”라고 질의하자 김 코치는 “아니다”라고 했다. 그러자 최 의원은 “팬들은 그들이 출전하지 못한 것이 패인이라 보고 있다. 왜 졌어요? 졸전을 벌이고 왜 졌어요”라고 질타했다. 정연욱 의원이 남아공전 전술 변화가 없었다고 지적하자 홍 전 감독은 “전술적 움직임은 분명 있었다. 그래도 감독은 결과가 안 좋으면 실패다. 승리를 못했기에 감독 책임이 가장 크다”고 답했다. 이 밖에 이재명 대통령이 월드컵 조별리그 탈락에 대해 SNS에 올린 글을 두고 “월드컵 부진에 정부의 책임은 없나”라는 질문이 나와 여야 의원들이 공방을 벌이기도 했다.

