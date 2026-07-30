장 막판 널뛰는 주가, 단일종목 레버리지 ‘분산 리밸런싱’해 누른다

금투협, 자산운용사 8곳과 긴급회의…장중·마감 후로 거래 나누기로

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 마감 시간 직전에 야기하는 시장 변동성을 줄이기 위해 리밸런싱(자산 재조정)을 장중에 여러 차례 나눠서 하는 방안을 추진하기로 했다.



금융투자협회는 30일 단일종목 레버리지를 운용하는 삼성·미래에셋·KB·한국투자·신한·한화·키움·하나자산운용 등 8개 운용사 대표 및 증권사 유동성공급자(LP) 담당 임원 긴급회의 결과, 단일종목 레버리지 리밸런싱 시간 분산을 추진하기로 했다고 발표했다.



단일종목 레버리지 상품은 기초가 되는 종목의 하루 등락률을 정해진 배율(2배)만큼 따라가도록 설계돼 있다. 이 배율을 매일 맞추려면 그날 종목 가격이 움직인 만큼 펀드가 보유한 물량을 똑같이 사고파는 작업(리밸런싱)을 해야 한다. 문제는 리밸런싱 주문이 장 마감 직전 몰린다는 점이다. 이에 주가가 하락한 날은 하락세를, 상승한 날은 상승세를 더욱 증폭시켜 변동성을 키운다는 지적을 받았다.



이 때문에 금융당국에서 “리밸런싱 시점을 분산해달라”고 요청했으며 업계는 이를 받아들여 리밸런싱 매매 물량이 특정 시점에 겹치지 않도록 장중 여러 차례에 나눠 수행하겠다는 것이다.



금투협은 “종가 부근에 집중되는 리밸런싱 거래를 장중 및 장 마감 후로 분산할 수 있도록 노력해 기초자산에 미치는 영향을 최소화하기로 했다”고 밝혔다.

