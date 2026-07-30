‘미성년자 성범죄 혐의’ 최영중 전 청주시의원 구속

법원 “증거인멸·도주 우려”

미성년자 성매수 등 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 구속됐다. 피해학생 부모의 고소로 수사가 시작된 지 5개월 만이다.



청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 이날 오후 2시부터 미성년자 의제강간 등 혐의를 받는 최 전 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 “증거인멸과 도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 법원은 검찰이 신청한 통신영장도 함께 발부했다.



최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 A양에게 범행을 저지른 혐의를 받는다. 성착취물 제작 등의 혐의도 있다.



A양 부모는 지난 2월 딸의 휴대전화에서 최 전 의원과의 대화 기록을 확인하고 경찰에 고소장을 제출했다.



최 전 의원은 지난 5월23일과 7월27일 두 차례 진행된 경찰 조사에서 “성매수 사실은 인정하지만 미성년자인 줄은 몰랐다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 경찰의 휴대전화 임의제출 요구에 사설 업체에 디지털포렌식을 맡겨 소지하고 있지 않다는 이유로 응하지 않았다. 이후 사설 포렌식 결과물을 제출했으나 일부 자료를 삭제한 의혹도 받는다.



검찰은 지난 28일 미성년자 의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매·성착취물 제작·성착취 목적 대화) 혐의로 최 전 의원에 대한 구속영장을 청구했다.



영장에는 피해자 측이 제출한 증거와 최 전 의원이 사용한 휴대전화·PC 저장장치 디지털포렌식 분석 자료, 피의자 신문조서 등이 종합적으로 담긴 것으로 전해졌다.



경찰은 지난 15일 최 전 의원 주거지와 의원실 등을 압수수색하던 중 신변 안전 우려를 이유로 구속영장을 한 차례 신청했다가 자진 철회했다. 검찰도 경찰이 신청한 최 전 의원에 대한 통신영장을 반려해 논란이 일기도 했다.

