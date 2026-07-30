미국 2분기 경제 성장률 ‘1.5%’, 전망치 밑돌아···물가 3.7% 상승

미국 경제 성장률이 2분기 들어 둔화해 전문가들의 예상치를 밑돌았다. 지난달 미국 물가 지표는 시장 전망대로 전년동월 대비 3.7% 상승했다.

미 상무부는 30일(현지시간) 올해 2분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 1.5%(전기 대비 연율·속보치)로 집계됐다고 발표했다.

지난 1분기(2.1%) 대비 성장세가 둔화했으며 다우존스가 집계한 전문가 전망치(1.8%)를 밑돌았다.

미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

블룸버그는 “소비자 지출 증가와 견조한 기업 투자에도 불구하고 미국 경제가 예상보다 낮은 성장세를 기록했다”고 평가했다.

미 상무부는 연방준비제도(Fed·연준)가 가장 중시하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 6월 기준 전년 동기 대비 3.7% 상승했다고 밝혔다. 전월 대비로는 0.1% 하락했다. 최근 유가 하락이 반영되면서 전월 대비로는 하락한 것으로 보인다. 상승세가 둔화했지만 연준의 목표치인 2%를 웃돈 수치다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 대비 3.3%, 전월 대비 0.1% 각각 상승했다.

연준은 전날 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 올해 1월부터 5차례 연속 동결이었다.