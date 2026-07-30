창간 80주년 경향신문

미국 2분기 경제 성장률 ‘1.5%’, 전망치 밑돌아···물가 3.7% 상승

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 경제 성장률이 2분기 들어 둔화해 전문가들의 예상치를 밑돌았다.

지난 1분기 대비 성장세가 둔화했으며 다우존스가 집계한 전문가 전망치를 밑돌았다.

미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 2분기 경제 성장률 ‘1.5%’, 전망치 밑돌아···물가 3.7% 상승

입력 2026.07.30 21:50

수정 2026.07.30 23:05

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
한 트레이더가 29일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 미 연방준비제도(Fed)의 금리 결정 이후 케빈 워시 연준 의장의 기자회견이 중계되는 화면을 보며 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스

한 트레이더가 29일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 미 연방준비제도(Fed)의 금리 결정 이후 케빈 워시 연준 의장의 기자회견이 중계되는 화면을 보며 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스

미국 경제 성장률이 2분기 들어 둔화해 전문가들의 예상치를 밑돌았다. 지난달 미국 물가 지표는 시장 전망대로 전년동월 대비 3.7% 상승했다.

미 상무부는 30일(현지시간) 올해 2분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 1.5%(전기 대비 연율·속보치)로 집계됐다고 발표했다.

지난 1분기(2.1%) 대비 성장세가 둔화했으며 다우존스가 집계한 전문가 전망치(1.8%)를 밑돌았다.

미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

블룸버그는 “소비자 지출 증가와 견조한 기업 투자에도 불구하고 미국 경제가 예상보다 낮은 성장세를 기록했다”고 평가했다.

미 상무부는 연방준비제도(Fed·연준)가 가장 중시하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 6월 기준 전년 동기 대비 3.7% 상승했다고 밝혔다. 전월 대비로는 0.1% 하락했다. 최근 유가 하락이 반영되면서 전월 대비로는 하락한 것으로 보인다. 상승세가 둔화했지만 연준의 목표치인 2%를 웃돈 수치다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 대비 3.3%, 전월 대비 0.1% 각각 상승했다.

연준은 전날 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 올해 1월부터 5차례 연속 동결이었다.

미 연준, 향후 금리 모호한 입장…8월 결정 앞둔 한국은행 ‘고민’

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 29일(현지시간) 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만 케빈 워시 연준 의장의 모호한 발언으로 미국 통화정책의 불확실성이 커졌다는 평가가 나온다. 오는 8월 두 번 연속 기준금리를 올릴지 결정해야 하는 한국은행으로선 셈법이 더욱 복잡해졌다. 연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 이와 같이...

https://www.khan.co.kr/article/202607302139005#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글