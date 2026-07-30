이란 혁명수비대 “요르단 미군 기지 타격···전투기 3대 완전히 파괴”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 30일(현지시간) 미국의 공격에 대한 보복으로 요르단 내 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 파괴하고 미군 관계자 여러 명을 사살했다고 주장했다.

이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 이날 성명에서 “알아즈라크 공군기지에 미사일 공격을 가해 미국 전투기 F-35 3대를 파괴하고 미군 관계자들을 사살했다”고 밝혔다. IRGC는 F-35 3대가 완전히 파괴됐으며 다른 3대도 큰 피해를 입었다고 주장했다.

이어 IRGC는 요르단 국민을 향해 “마지막 미국 점령군이 이슬람 영토에서 축출될 때까지 우리와 여러분의 투쟁은 계속될 것”이라고 밝혔다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 전날 엑스를 통해 “미 동부시간으로 오후 8시(테헤란 시간 30일 오전 3시30분) 이란에 대한 공습을 시작했다”며 “이번 공습은 전날 이란이 중동 주둔 미군에 공격을 시도한 데 대한 강력한 대응”이라고 밝혔다.

앞서 IRGC는 “공격자들은 오늘 응징될 것”이라며 중동 지역에 있는 미국 시설에 보복하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.