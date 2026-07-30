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이란 혁명수비대 “요르단 미군 기지 타격···전투기 3대 완전히 파괴”

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본문 요약

이란 이슬람혁명수비대가 30일 미국의 공격에 대한 보복으로 요르단 내 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 파괴하고 미군 관계자 여러 명을 사살했다고 주장했다.

이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 이날 성명에서 "알아즈라크 공군기지에 미사일 공격을 가해 미국 전투기 F-35 3대를 파괴하고 미군 관계자들을 사살했다"고 밝혔다.

IRGC는 F-35 3대가 완전히 파괴됐으며 다른 3대도 큰 피해를 입었다고 주장했다.

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이란 혁명수비대 “요르단 미군 기지 타격···전투기 3대 완전히 파괴”

입력 2026.07.30 22:14

  • 배시은 기자

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30일(현지시간) 이란 테헤란 아자디 광장에 이란 미사일 시스템 옆으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습이 담긴 현수막이 걸려 있다. 로이터연합뉴스

30일(현지시간) 이란 테헤란 아자디 광장에 이란 미사일 시스템 옆으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습이 담긴 현수막이 걸려 있다. 로이터연합뉴스

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 30일(현지시간) 미국의 공격에 대한 보복으로 요르단 내 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 파괴하고 미군 관계자 여러 명을 사살했다고 주장했다.

이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 이날 성명에서 “알아즈라크 공군기지에 미사일 공격을 가해 미국 전투기 F-35 3대를 파괴하고 미군 관계자들을 사살했다”고 밝혔다. IRGC는 F-35 3대가 완전히 파괴됐으며 다른 3대도 큰 피해를 입었다고 주장했다.

이어 IRGC는 요르단 국민을 향해 “마지막 미국 점령군이 이슬람 영토에서 축출될 때까지 우리와 여러분의 투쟁은 계속될 것”이라고 밝혔다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 전날 엑스를 통해 “미 동부시간으로 오후 8시(테헤란 시간 30일 오전 3시30분) 이란에 대한 공습을 시작했다”며 “이번 공습은 전날 이란이 중동 주둔 미군에 공격을 시도한 데 대한 강력한 대응”이라고 밝혔다.

앞서 IRGC는 “공격자들은 오늘 응징될 것”이라며 중동 지역에 있는 미국 시설에 보복하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

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