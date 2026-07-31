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대통령금배 결승전 리턴매치는 보인고가 승리

입력 2026.07.31 02:40

수정 2026.07.31 02:47

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서울 보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 환호하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 환호하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 승리를 확정 짓자 환호하며 뛰어나가고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 승리를 확정 짓자 환호하며 뛰어나가고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회에서 서울 보인고가 우승컵을 손에 들었다.

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 서울 보인고와 충남 신평고의 결승에서 보인고는 신평고를 2-1로 이기고 우승을 확정 지었다. 지난해 결승에서 0-2로 신평고에게 패한 보인고는 올해 리턴매치에서 값진 승리를 거두고 5년 만에 다시 금배 정상에 올랐다.

신평고 허환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 동점골을 넣은 후 기뻐하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 허환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 동점골을 넣은 후 기뻐하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 빈 공간을 확인하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 빈 공간을 확인하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 동료들에게 안겨있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 동료들에게 안겨있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 백건이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 백건이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 박건민이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 보인고 한정진에게 태클을 시도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 박건민이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 보인고 한정진에게 태클을 시도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 이현기와 신평고 심재환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 공을 향해 달려가고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 이현기와 신평고 심재환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 공을 향해 달려가고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 허환과 보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 허환과 보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 득점하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 한정진이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 득점하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 이동우가 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 이동우가 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기 후반전 보인고의 공격이 실패하자 안도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기 후반전 보인고의 공격이 실패하자 안도하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 전요셉이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

신평고 전요셉이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 서울 보인고와 충남 신평고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 장재영과 신평고 허환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 서울 보인고와 충남 신평고의 결승에서 공중 볼다툼하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 장재영과 신평고 허환이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 서울 보인고와 충남 신평고의 결승에서 공중 볼다툼하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 승리를 확정 짓고 기뻐하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

서울 보인고 선수들이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 승리를 확정 짓고 기뻐하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 몸싸움을 하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

보인고 장재영이 30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 충남 신평고와의 결승전에서 몸싸움을 하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 서울 보인고와 충남 신평고의 결승전에서 보인고가 승리를 확정 지은 후 신평고 선수가 구장에 누워있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 서울 보인고와 충남 신평고의 결승전에서 보인고가 승리를 확정 지은 후 신평고 선수가 구장에 누워있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고교축구대회 결승에서 충남 신평고를 2-1로 이기고 우승한 서울 보인고 선수들이 우승 트로피를 들고 환호하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 제59회 대통령금배 전국고교축구대회 결승에서 충남 신평고를 2-1로 이기고 우승한 서울 보인고 선수들이 우승 트로피를 들고 환호하고 있다. 2026.07.30. 제천|정효진 기자

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