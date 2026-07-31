59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회에서 서울 보인고가 우승컵을 손에 들었다.

30일 충북 제천종합운동장에서 열린 서울 보인고와 충남 신평고의 결승에서 보인고는 신평고를 2-1로 이기고 우승을 확정 지었다. 지난해 결승에서 0-2로 신평고에게 패한 보인고는 올해 리턴매치에서 값진 승리를 거두고 5년 만에 다시 금배 정상에 올랐다.