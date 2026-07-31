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본문 요약

인천국제공항공사가 운영하는 인천공항 통합 면세점 애플리케이션에서 주류 판매에 연간 100억원을 넘게 지원해 논란이 일고 있다.

인천공항공사는 최근 입점 면세점들 매출 증가에 '에어스타 효과'가 작용했다고 본다.

공사 관계자는 "에어스타로 지난해 인천공항 입점 면세점 매출이 1005억원 순증했다"며 "특히 주류는 여행객이 가장 선호하는 품목으로 추가 할인 덕에 매출이 더 늘어난 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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인천공항 면세점 쇼핑앱 ‘에어스타’ 활성화 지원···과도한 마케팅 논란

입력 2026.07.31 06:00

수정 2026.07.31 06:03

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  • 박준철 기자

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구글 선호 매체로 추가

할인가 절반 보전 ‘과잉’ 비판

가격 경쟁 조장에 입점업체 불만

지난 28일 인천공항에 입점한 면세점이 매장 앞에 내 놓은 주류 할인 행사 안내판. 박준철 기자

지난 28일 인천공항에 입점한 면세점이 매장 앞에 내 놓은 주류 할인 행사 안내판. 박준철 기자

인천국제공항공사가 운영하는 인천공항 통합 면세점 애플리케이션(앱)에서 주류 판매에 연간 100억원을 넘게 지원해 논란이 일고 있다. 공기업인 인천공항공사가 나서 양주 판매를 독려하는 것으로, 면세점업체 간 과도한 가격 경쟁으로 이어지고 있다는 지적이 나온다.

30일 인천공항공사에 따르면 면세점 통합앱 ‘에어스타 듀티프리’(AIRSTAR DUTYFREE) 가입자는 지난달 기준으로 65만명을 넘었다. 에어스타는 롯데·현대·신라·신세계·경복궁·시티 등 인천공항에 입점한 면세점 상품을 한눈에 확인할 수 있도록 인천공항공사가 지난해 4월 문 연 면세점 통합 쇼핑 플랫폼이다.

면세점 쇼핑 경향이 오프라인에서 온라인으로 바뀐 데다 ‘인천공항 면세점도 비싸지 않다’는 인식을 심어주기 위해 추진됐다.

인천공항공사는 에어스타에 상당한 금액을 투자하고 있다. 오는 2028년까지 플랫폼 구축과 운영비용으로 100억원을 투입할 계획이며, 마케팅 비용으로 연간 300억원을 사용하고 있다.

마케팅 비용은 주로 앱 가입 고객에게 인천공항 입점 면세점들의 상품 가격을 추가로 할인하는 데 쓰인다. 면세점이 특정 면세품을 할인하면 인천공항공사가 추가 할인해주는 방식이다. 한 면세점 앱에서 A양주를 정상가에서 30% 할인 판매하면 에어스타에서도 30% 저렴하게 판매하는데, 할인율 절반가량을 인천공항공사에서 보전하는 식이다.

에어스타에서 지난해 가장 많이 팔린 면세품목은 주류로, 전체 매출의 42%를 차지했다. 사실상 인천공항공사가 양주 판매에 100억원 이상을 지원하는 셈이다. 이렇게 쓴 마케팅 비용은 지난해 4월 에어스타 오픈 이후 8개월간 292억원에 이른다. 올 상반기에도 100억원을 집행했으며, 하반기 예정된 금액은 160억~180억원에 달한다.

인천공항공사는 기존에 진행해온 할인에다 올여름 휴가철을 맞아 추가 할인 이벤트도 벌이고 있다. 다음 달 말까지 앱 가입자에게 인천공항 면세점 온·오프라인 구매 금액에 따라 최대 120달러를 할인해주는 쿠폰팩을 지급하고 있다.

인천국제공항공사가 지난해 4월부터 운영 중인 인천공항 통합 면세점 앱 ‘에어스타 듀티프리’ 첫 화면. 에어스타 캡쳐

인천국제공항공사가 지난해 4월부터 운영 중인 인천공항 통합 면세점 앱 ‘에어스타 듀티프리’ 첫 화면. 에어스타 캡쳐

그러나 면세점업체들 반응은 싸늘하다. 이미 자체적으로 앱을 운영 중인 면세점업체들로서는 에어스타까지 이중으로 운영해야 한다는 이유에서다. 인천공항공사가 공항 면세점 제품을 서울 시내 면세점보다 저렴하게 판매하라고 압박한다는 볼멘소리도 나오고 있다. 같은 상품 가격을 한 화면에서 면세점별로 비교할 수 있다는 점도 업체들로선 부담으로 받아들이고 있다.

B면세점 관계자는 “안 그래도 막대한 임대료를 내고 있는데, 공사가 자꾸 저렴한 가격을 요구하면서 면세점마다 의도치 않은 주류 할인 전쟁을 벌이고 있다”며 “울며 겨자먹기로 ‘제살 깎아먹기’를 하고 있는 것”이라고 말했다.

인천공항공사는 최근 입점 면세점들 매출 증가에 ‘에어스타 효과’가 작용했다고 본다. 공사 관계자는 “에어스타로 지난해 인천공항 입점 면세점 매출이 1005억원 순증했다”며 “특히 주류는 여행객이 가장 선호하는 품목으로 추가 할인 덕에 매출이 더 늘어난 것”이라고 말했다.

지난 28일 인천공항에 입점한 롯데면세점의 주류 판매 매장. 박준철기자

지난 28일 인천공항에 입점한 롯데면세점의 주류 판매 매장. 박준철기자

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