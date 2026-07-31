‘코카콜라 vs 펩시’ 제로콜라 시장 박빙 승부 열린다

국내 전체 콜라 시장 매출의 절반 가까이로 성장한 제로콜라 시장에서 코카콜라와 펩시의 경쟁이 치열해지고 있다. 제로콜라 시장에서 코카콜라의 아성을 넘보고 있는 후발주자 펩시를 견제하기 위해 코카콜라가 ‘코카콜라 제로 레몬라임’을 출시한다.

한국코카콜라는 레몬라임의 상큼한 맛을 더한 ‘코카콜라 제로 레몬라임’을 다음달 1일 출시하고 판매를 시작한다고 30일 밝혔다. 코카콜라는 “‘코카콜라 제로’ 제품군에서 레몬라임 맛은 국내 소비자에게 처음 선보이는 조합”이라며 “소비자들에게 새로운 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.

‘코카콜라 제로 레몬라임’은 190㎖ 캔과 500㎖ 페트 등 형태로 판매한다. LG생활건강의 자회사인 코카콜라음료를 통해 편의점, 대형마트 등 여러 온·오프라인 판매처에 순차적으로 공급한다.

코카콜라는 지난 27일 서울 마포구 홍대 인근에서 신제품을 먼저 맛 볼 수 있는 행사를 진행했다. 시음한 소비자들은 “상큼하면서도 깔끔해 부담 없이 즐기기 좋다” “향이 들어간 제로콜라 중 레몬라임 조합은 앞으로 자주 찾게 될 것 같다” 등 긍정적인 반응을 나타냈다고 코카콜라는 밝혔다. 코카콜라는 앞으로 주요 대학가 등에서 시음 행사를 이어갈 예정이다.

국내 제로콜라 시장은 날로 규모를 키워가고 있다. 닐슨코리아 자료에 따르면 국내 제로콜라 시장은 2022년 2166억원 규모에서 지난해 2883억원으로 3년 사이 약 33% 성장했다. 같은 기간 전체 콜라 시장에서 제로콜라가 차지하는 비중도 32%에서 42%로 늘었다.

코카콜라는 2006년 국내 최초로 ‘코카콜라 제로’를 내놨다. 이후 10년 이상 제로콜라 시장을 사실상 독점했다. 그러나 롯데칠성음료가 2021년 ‘펩시 제로슈거 라임향’을 내놓으면서 코카콜라의 독주가 흔들리기 시작했다. 롯데칠성은 2024년 디카페인 관심 증가를 반영한 ‘펩시 제로슈거 제로카페인’을 내놓는 등 제로콜라 시장을 겨냥한 다양한 상품을 출시했다.

롯데칠성이 시장조사기관 닐슨코리아 자료를 바탕으로 국내 편의점, 마트, 슈퍼 등 소매 판매처의 제로콜라 제품 구매 현황을 분석한 결과를 보면, ‘펩시 제로슈거’의 국내 제로콜라 시장 점유율은 2021년 1월 2.8%로 시작해 2022년 40.2%, 2023년 43.1%, 2024년 42.6%에 이어 지난해 47.0%로 성장했다. 매출도 2022년 871억원에서 지난해 1354억원으로 증가했다. 반면 ‘코카콜라 제로’는 2021년 1월 97.2%에서 2022년 59.8%, 2023년 56.9%, 2024년 57.4%, 지난해 53.0%로 점유율이 떨어졌다. 2024년(1564억원)에서 2025년(1528억원) 사이엔 매출 자체가 감소했다. 국내 콜라 시장 전체를 놓고보면 아직까지 코카콜라가 주도권을 쥐고 있지만, 제로콜라 시장만 놓고 보면 팽팽한 일대일 대결이 펼쳐지고 있는 셈이다.

코카콜라 관계자는 “코카콜라는 다양한 소비자 취향을 반영한 제로 제품군을 바탕으로 앞으로도 제로콜라 시장에서의 주도권을 더욱 공고히 해나갈 것”이라고 밝혔다. 롯데칠성음료 관계자는 “제로콜라 시장 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황에서 ‘펩시 제로슈거’ 점유율의 비약적인 성장은 롯데칠성음료가 제로 음료시장을 주도하는 위치로 올라섰음을 보여준다”고 밝혔다.