“아빠가 딸에게 문제 생기면 못 참는 건 만국 공통이니까···액션, 몸 괜찮을 때 더 하고 싶었다”

시청률 20% 돌파 SBS ‘김부장’ 주역 소지섭 곧 50에도 꾸준한 운동 “체력적으로 힘들진 않아” 제작진에 ‘금 선물’ 화제···“다함께 고생했기에” “미사가 배우 인생 첫장, 김부장이 2막 열어줘”

“아직까지 얼떨떨합니다. ‘깜짝 카메라’ 당한 기분이랄까요. 감독님에게도 ‘이게 말이 돼요?’라는 말을 제일 많이 한 것 같습니다.”

시청률 20%의 대박 드라마가 된 SBS <김부장>의 주역인 배우 소지섭은 드라마가 종영된 후에도 왜 드라마가 인기를 얻었는지 “아직도 잘 모르겠다”고 말했다. 30일 서울 종로구 한 카페에서 인터뷰한 그는 “많은 분들이 (인기 요인으로) ‘쉽다, 빠르다, 통쾌하다’ 이런 얘기를 많이 해주시는데, 과연 그게 다일까 생각을 해본다”라고 했다.

그는 다만 “제 주변에 아이 가진 아빠들이 울었다는 연락을 많이 받았다. 통하는 게 있었을 것”이라고 말했다. 7월 첫 주(6월29일~7월5일)부터 3주 연속 넷플릭스 비영어권 쇼 주간 시청수 1위를 차지하며 세계적 인기를 누린 요인에 대해서도 “외국에 있는 아빠들도 딸에게 문제가 생기면 참지 못한다는 얘기를 많이 들었다. 그러다 보니 잘 된 게 아닐까”라고 말했다.

2020년 결혼한 소지섭은 자녀가 없다. 고등학교 자녀를 둔 아빠 역할은 처음이다. 그의 나이(49세)가 딸 역할 배우 서수민의 실제 아빠와 비슷했던 덕에 “현장에서 아빠처럼 대해주니, 제가 그 친구(서수민)에게 도움받았다”고 말했다.

극의 재미를 더한 것은 소지섭이 연기한 ‘김부장’과 ‘성한수’(최대훈), ‘박진철’(윤경호)의 연기 호흡이었다. 소지섭은 “3명이 겹치는 게 없어서 더 좋아해주신 것 같다. 경호씨는 온몸을 불태우고, 대훈씨는 말로 조리있게 웃기는 스타일”이라며 “저는 딸 잃은 아빠이기에 대사보다 눈빛으로 무게감을 줬다. 그 조화가 재미있었다”고 말했다.

<김부장> 전에도 웹툰 원작의 넷플릭스 시리즈 <광장>에 출연했던 소지섭은 “<광장>을 찍은 후에도 액션을 또 하고 싶다는 생각이 들더라. 그쯤에 <김부장> 대본이 들어왔다”고 말했다. 그는 “몸을 부딪쳤을 때 오는 희열 같은 게 좋다. 말보다는 눈빛으로 (연기)하는 게 아직도 좋다”며 “일이 없으면 하루에 두 번 운동한다. 오전에는 권투를, 오후에는 웨이트(트레이닝)를 한다. 체력적으로는 힘들지 않다”고 말했다.

소지섭은 “예전에는 꽤 있었던 것 같은데, (요즘은) 생각보다 액션 드라마가 많이 없더라. 괜찮은 대본을 찾기 쉽지 않다”며 “<광장> 때 오랜만에 액션을 다시 해 보니, 아직 할 수 있을 것 같았다. 몸이 괜찮을 때 더 해보고 싶더라”고 말했다. <김부장>을 찍으면서는 “(전과) 똑같은 액션, 불필요한 액션이 나오면 지루해지거나 몰입이 안 된다”며 “제 캐릭터에 액션이 겹치지 않도록, 액션이 많이 나오지만 최대한 다르게 보이려고 무술 감독님과 고민을 했다”고 말했다.

드라마의 인기만큼 화제가 됐던 건, 종영 후 알려진 소지섭의 ‘금 선물’ 소식이었다. <광장> 촬영 때에 이어 드라마의 스태프와 배우들에게 금 한 돈씩을 선물한 소지섭은 “오래 일하다 보니, 제가 혼자 잘한다고 (작품이) 되는 게 아니라는 걸 알았다. 함께 고생했던 사람들의 기억 속에 좋은 추억으로 남았으면 좋겠어서 선물을 한다”고 말했다. 그는 “현장에 가면 제가 나이가 많은 쪽에 있다. (현장에서) 뭔가 힘든 게 있는지, 부족한 게 있으면 채우려는 역할을 한다”며 “책임감과 무게가 계속 쌓이는 것 같다”고 말했다.

소지섭은 “평소에 똑같은 데만 다니는 편인데, 주변 사람들이 제 이름 대신 ‘김부장’이라고 부르더라. 그때 많은 분들이 (드라마를) 보신다는 걸 알았다”고 말했다. 높은 시청률 덕에 연말 연기대상 수상까지 거론되지만 “제게 상은 중요하지 않다”고 말했다.

다만 <김부장>은 그에게 남다른 작품으로 남게 됐다. “제게 ‘미사’(드라마 <미안하다 사랑한다>)가 배우 인생의 첫 장을 열었다면, <김부장>은 배우 인생의 두번째 페이지를 열어 준 작품이 되지 않을까요.”