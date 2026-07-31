오늘도 폭염과 열대야 지속…경남권 일부 ‘폭염중대경보’

7월의 마지막 날인 31일에도 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 것으로 예상된다.

기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 32~37도로 평년보다 높은 수준을 유지하겠다.

전국 대부분 지역에 폭염 경보와 주의보가 발효 중인 가운데, 부산과 경남 양산, 김해와 창원 등에는 폭염중대경보가 발령됐다. 온열 질환에 유의하고 물을 자주 마시는 등 건강 관리에 각별한 주의가 필요하겠다.

이날 오전 전국 주요 지역 기온은 서울 25.9도, 인천 25.8도, 수원 24.7도, 춘천 23.6도, 강릉 28.9도, 청주 25.2도, 대전 24.6도, 전주 25.3도, 광주 25.5도, 제주 27.9도, 대구 26.2도, 부산 27.5도, 울산 25.3도, 창원 26.5도 등이다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서는 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해와 남해 0.5~1.5m, 서해 0.5~1.0m로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.