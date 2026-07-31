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본문 요약

미군이 최근 이란의 공격으로 미군 전투기 6대가 파괴되거나 손상됐다는 이란 측 주장을 전면 부인했다.

중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 30일 엑스에 '팩트체크' 형식의 게시물을 올려 이란 이슬람혁명수비대의 주장이 사실이 아니라고 밝혔다.

중부사령부는 "혁명수비대는 최근 미국 공군기지 공격으로 미군 F-35 스텔스 전투기 3대와 다른 항공기 3대를 파괴했다고 주장하고 있지만 이는 거짓"이라며 "최근 이란의 공격 시도 과정에서 미군 항공기는 파괴되거나 손상되지 않았다"고 밝혔다.

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미군 “이란의 F-35 격추 주장 거짓…항공기 피해 없어”

입력 2026.07.31 07:44

  • 백민정 기자

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미 중부사령부(CENTCOM) 엑스 갈무리

미 중부사령부(CENTCOM) 엑스 갈무리

미군이 최근 이란의 공격으로 미군 전투기 6대가 파괴되거나 손상됐다는 이란 측 주장을 전면 부인했다.

중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 30일(현지시간) 엑스에 ‘팩트체크’ 형식의 게시물을 올려 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 주장이 사실이 아니라고 밝혔다.

중부사령부는 “혁명수비대는 최근 미국 공군기지 공격으로 미군 F-35 스텔스 전투기 3대와 다른 항공기 3대를 파괴했다고 주장하고 있지만 이는 거짓”이라며 “최근 이란의 공격 시도 과정에서 미군 항공기는 파괴되거나 손상되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “이란이 발사한 모든 미사일과 드론은 요격됐거나 목표에 도달하지 못했다”고 덧붙였다.

앞서 이란 국영 언론은 혁명수비대를 인용해 미국의 공격에 대한 보복으로 요르단의 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 완전히 파괴하고 다른 전투기 3대에도 심각한 피해를 입혔다고 보도했다.

중부사령부는 호르무즈 해협과 관련한 이란의 주장도 반박했다. 혁명수비대가 호르무즈 해협의 자유로운 항행이 상선에 위험을 초래하고 있다고 주장한 데 대해 “상선과 민간 선원들에게 즉각적인 위협이 되는 것은 혁명수비대의 위협적인 발언과 공격 시도”라고 비판했다.

또 이란 국영 언론이 민간 유조선 ‘M/T 노라(Nora)호’가 미국의 봉쇄선을 돌파했다고 보도한 것과 관련해서도 “해당 선박은 미국의 해상 봉쇄를 뚫지 못했다”고 일축했다.

미국은 현재 이란의 호르무즈 해협 통제 시도에 대응해 해상 봉쇄 작전을 이어가고 있다.

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