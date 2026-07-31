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북한은 31일 주일미군의 사령부 인원 증원 조치를 두고 "주일미군사령부가 명실상부한 '전쟁사령부'로 탈을 바꾸고 있음을 보여주고 있다"고 주장했다.

스티븐 조스트 주일미군 사령관은 지난 26일 공개된 일본 아사히신문 인터뷰에서 사령부 인원을 지난해 대비 215명 증원해 신속 대응 능력을 증강했다고 밝혔다.

통신은 "미국이 조선반도 유사시 제일 먼저 한국에 투입하는 핵심증원 무력이 주일미군이라고 할 때 이 '전쟁사령부'의 첫째가는 과녁이 다름 아닌 우리 공화국이라는 것은 부정할 수 없는 사실"이라고 했다.

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북한, 주일미군 증원에 “전쟁사령부로 탈 바꿔”…한국군엔 “괴뢰군부깡패”

입력 2026.07.31 07:56

  • 김병관 기자

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일본 육상자위대의 기동 전투차량이 지난달 28일(현지시간) 일본 오이타현 유후시에서 레졸루트 드래곤 훈련의 일환으로 열린 미 해병대와의 연합 실사격 훈련에서 포탄을 발사하고 있다. 로이터·연합뉴스

일본 육상자위대의 기동 전투차량이 지난달 28일(현지시간) 일본 오이타현 유후시에서 레졸루트 드래곤 훈련의 일환으로 열린 미 해병대와의 연합 실사격 훈련에서 포탄을 발사하고 있다. 로이터·연합뉴스

북한은 31일 주일미군의 사령부 인원 증원 조치를 두고 “주일미군사령부가 명실상부한 ‘전쟁사령부’로 탈을 바꾸고 있음을 보여주고 있다”고 주장했다.

조선중앙통신은 이날 발표한 논평에서 “유사시 일본 자위대 무력을 아시아태평양지역에서의 전면전을 위한 돌격대, 기본 전투 무력으로 써먹자는데 그 흉심이 있다”면서 이같이 밝혔다.

스티븐 조스트 주일미군 사령관(공군 중장)은 지난 26일 공개된 일본 아사히신문 인터뷰에서 사령부 인원을 지난해 대비 215명 증원해 신속 대응 능력을 증강했다고 밝혔다.

통신은 “미국이 조선반도(한반도) 유사시 제일 먼저 한국에 투입하는 핵심증원 무력이 주일미군이라고 할 때 이 ‘전쟁사령부’의 첫째가는 과녁이 다름 아닌 우리 공화국이라는 것은 부정할 수 없는 사실”이라고 했다.

통신은 “적들 스스로가 시인한 것처럼 오늘날 조선반도 지역에서의 물리적 충돌은 일어나는가 마는가 하는 가능성 문제가 아니라 언제 일어나는가 하는 시간상 문제로 명백히 규정되었다”고 밝혔다.

통신은 한미연합군사령부가 지난 13∼16일 ‘2026년 연합·합동 지속지원훈련(CJST)’을 실시했다는 점을 거론하며 한국군을 “한국괴뢰군부깡패”라고 칭하기도 했다.

통신은 한·미·일 합참의장이 지난 15일(현지시간) 미국 워싱턴에서 만나 3국 안보 협력을 강화하기로 한 점도 거론하며 “미국의 발악적인 군사모험주의적 행위들은 우리로 하여금 자위적 핵전쟁억제력의 답보 없는 발전, 진화에 더욱 매진해야 한다는 불가역적인 최종결론을 다시금 내리게 하고 있다”고 밝혔다.

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