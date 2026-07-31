철도 준사고 상반기에만 12건…작년 한 해보다 많았다

올해 상반기 발생한 철도 준사고가 이미 지난해 연간 건수를 넘어선 것으로 나타났다.

31일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 자료를 보면 올해 1∼6월 발생한 철도 사고·준사고·운행장애는 모두 70건으로 집계됐다. 철도 사고는 철도 운영이나 시설 관리 과정에서 인명 피해나 물적 피해가 발생한 경우를, 준사고는 실제 사고로 이어질 뻔한 위험 상황을 의미한다.

올해 상반기 철도 사고는 9건, 운행장애는 49건으로 지난해 연간 발생 건수(사고 34건·운행장애 103건)의 절반에도 미치지 않았다. 반면 준사고는 12건으로 지난해 연간 발생 건수(10건)를 이미 넘어섰다.

연도별 준사고는 2021년 13건, 2022년 8건, 2023년 12건, 2024년 11건으로 집계됐다. 올해는 상반기에만 12건이 발생해 최근 5년간 연간 수준을 이미 웃돌았다.

철도안전법 시행규칙은 운행 허가를 받지 않은 구간으로 열차가 진입한 경우, 선로에 장애가 있는데도 진행 신호가 표시된 경우, 안전 운행에 지장을 줄 정도의 레일 파손이나 선로 뒤틀림이 발생한 경우 등을 준사고로 규정하고 있다. 모두 대형 사고로 이어질 가능성이 있는 만큼 선제적인 안전관리가 요구된다는 지적이다.

2021년부터 올해 6월까지 5년 6개월간 발생한 철도 사고·준사고·운행장애는 모두 866건으로 집계됐다. 사고가 241건, 준사고 66건, 운행장애 559건이었다. 이 기간 철도 사고로 인한 인명피해는 모두 175명으로, 100명이 숨지고 75명이 다쳤다. 반환 운임과 인건비 등을 제외한 물적 피해액은 109억5000만원으로 집계됐다.

사고 유형별로는 공중교통사고가 89건으로 가장 많았고, 탈선사고(60건), 건널목사고(38건), 직원안전사고(13건), 직원교통사고(10건)가 뒤를 이었다. 운행장애는 차량 고장이 300건으로 가장 많았으며, 신호장애(64건), 급전장애(25건), 무정차 통과(19건) 순이었다.

황 의원은 “철도는 빠른 속도와 큰 차체라는 특성상 작은 결함도 대형 인명사고로 이어질 수 있다”며 “국민이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 근본적인 안전대책 마련이 시급하다”고 말했다.