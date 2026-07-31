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이 대통령, 칠레 ‘한국의 거리’ 방문해 “한국 음식 맛있나요?”

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본문 요약

칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일 김혜경 여사와 함께 칠레 수도 산티아고에 있는 '한국의 거리'를 방문해 교민과 칠레 시민들을 만났다.

이 대통령은 약국을 찾아 진열된 한국 화장품을 살피며 현지에서 'K-뷰티'에 대해 체감하는 인기는 어느 정도인지 묻기도 했다.

현장에서 마주친 시민들은 이 대통령 부부에게 "칠레에 오신 것을 환영한다"라거나 "할아버지가 한국인이다"라며 사진 촬영을 요청하기도 했다.

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이 대통령, 칠레 ‘한국의 거리’ 방문해 “한국 음식 맛있나요?”

입력 2026.07.31 08:21

  • 김병관 기자

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칠레를 공식 방문한 이재명 대통령 부부가 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령 부부와 칠레 대통령궁으로 향하고 있다. 연합뉴스

칠레를 공식 방문한 이재명 대통령 부부가 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령 부부와 칠레 대통령궁으로 향하고 있다. 연합뉴스

칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 김혜경 여사와 함께 칠레 수도 산티아고에 있는 ‘한국의 거리’를 방문해 교민과 칠레 시민들을 만났다.

이 대통령 부부는 칠레 한인회를 방문해 한인회 활동과 방범 체계, 재외투표소의 현황 등에 관해 물었다.

이 대통령 부부는 또 한인들이 운영하는 분식집과 고깃집 등을 찾아 상인들을 격려하고 함께 기념사진을 찍었다.

이 대통령은 식사를 하는 시민들에게 “한국 음식이 맛있나요”라고 물었다. 이 대통령은 약국을 찾아 진열된 한국 화장품을 살피며 현지에서 ‘K-뷰티’에 대해 체감하는 인기는 어느 정도인지 묻기도 했다.

현장에서 마주친 시민들은 이 대통령 부부에게 “칠레에 오신 것을 환영한다”라거나 “할아버지가 한국인이다”라며 사진 촬영을 요청하기도 했다.

‘한국의 거리’는 산티아고 시내 한인회관과 한인 상가들이 모여 있는 파트로나토 지역의 약 600m 구간이다.

한국의 거리 지정은 칠레한인회가 추진해 온 역점 사업 중 하나로 최근 구청·구의회 승인 등 관련 절차를 거쳐 성사됐다. 청와대는 이 대통령의 칠레 방문이 한국의 거리 지정에 힘을 실었다고 밝혔다.

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