이 대통령, 칠레 ‘한국의 거리’ 방문해 “한국 음식 맛있나요?”

칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 김혜경 여사와 함께 칠레 수도 산티아고에 있는 ‘한국의 거리’를 방문해 교민과 칠레 시민들을 만났다.

이 대통령 부부는 칠레 한인회를 방문해 한인회 활동과 방범 체계, 재외투표소의 현황 등에 관해 물었다.

이 대통령 부부는 또 한인들이 운영하는 분식집과 고깃집 등을 찾아 상인들을 격려하고 함께 기념사진을 찍었다.

이 대통령은 식사를 하는 시민들에게 “한국 음식이 맛있나요”라고 물었다. 이 대통령은 약국을 찾아 진열된 한국 화장품을 살피며 현지에서 ‘K-뷰티’에 대해 체감하는 인기는 어느 정도인지 묻기도 했다.

현장에서 마주친 시민들은 이 대통령 부부에게 “칠레에 오신 것을 환영한다”라거나 “할아버지가 한국인이다”라며 사진 촬영을 요청하기도 했다.

‘한국의 거리’는 산티아고 시내 한인회관과 한인 상가들이 모여 있는 파트로나토 지역의 약 600m 구간이다.

한국의 거리 지정은 칠레한인회가 추진해 온 역점 사업 중 하나로 최근 구청·구의회 승인 등 관련 절차를 거쳐 성사됐다. 청와대는 이 대통령의 칠레 방문이 한국의 거리 지정에 힘을 실었다고 밝혔다.