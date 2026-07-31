외국인, 6월 국내 주식 49조원 순매도…보유액은 역대 최대

지난 6월 외국인 투자자가 국내 증시에서 50조원에 육박하는 주식을 팔아치우며 6개월 연속 순매도 행진을 이어갔다. 다만 보유 종목의 주가 상승 영향으로 외국인의 국내 주식 보유액과 지분율은 역대 최고치를 경신했다.

26일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 6월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인은 지난달 국내 상장주식 49조3360억원을 순매도했다.

유가증권시장에서 50조9790억원을 순매도한 반면 코스닥시장에서는 1조6430억원을 순매수했다. 이에 따라 외국인은 지난 1월부터 6개월 연속 국내 주식시장에서 매도 우위를 이어갔다.

대규모 차익 실현에도 외국인의 주식 보유액은 오히려 늘었다. 6월 말 기준 외국인의 상장주식 보유액은 2908조6000억원으로 전월보다 56조3300억원 증가했다. 전체 시가총액에서 외국인이 차지하는 비중도 36.4%로 역대 최고치를 기록했다.

외국인이 보유한 주요 종목의 주가가 오르면서 순매도 규모를 웃도는 평가이익이 발생한 영향으로 풀이된다. 반면 국내 증시 전체 시가총액은 코스피 하락 여파로 전월 8070조4550억원에서 7982조8270억원으로 감소했다.

지역별로는 유럽이 30조8000억원, 미주가 27조원, 중동이 2000억원을 각각 순매도했다. 아시아 지역 투자자는 2조6000억원을 순매수했다.

국가별로는 영국이 32조2000억원으로 가장 많이 순매도했고 미국 23조2000억원, 룩셈부르크 4269억원 등이 뒤를 이었다. 반면 케이맨제도는 7조3000억원, 프랑스는 6113억원, 홍콩은 5272억원을 각각 순매수했다.

채권시장에서는 외국인의 순투자가 3개월 연속 이어졌다. 외국인은 지난달 상장채권 13조9000억원을 순매수하고 9조4230억원을 만기 상환받아 모두 4조4780억원을 순투자했다.

지역별로는 아시아가 3조3000억원, 미주가 1조7000억원, 중동이 1000억원을 각각 순투자했다. 유럽은 6000억원을 순회수했다. 6월 말 기준 외국인의 상장채권 보유액은 전월보다 4조478억원 증가한 334조8000억원으로 집계됐다. 전체 상장채권 잔액의 11.8%에 해당한다.