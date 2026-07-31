트럼프, 외국인 유학생 취업에 ‘10만달러 수수료’ 검토

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 대학을 졸업한 외국인 유학생이 현지에서 취업할 때 최대 10만달러(약 1억4200만원)의 수수료를 부과하는 방안을 검토하고 있다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 트럼프 행정부는 외국인 유학생의 졸업 후 취업을 허용하는 ‘선택적 실무연수’(OPT) 프로그램에 10만달러의 수수료를 부과하는 방안을 논의하고 있다.

OPT는 미국 대학 학부나 대학원을 졸업한 외국인 유학생이 학생비자(F-1) 신분으로 최대 1년간 미국에서 취업할 수 있도록 하는 제도다. 과학·기술·공학·수학(STEM) 전공자는 최대 3년까지 취업이 가능하다. 2024년 기준 약 41만9000명이 OPT를 통해 미국에서 근무한 것으로 집계됐다. 이들에게 모두 10만달러의 수수료를 부과할 경우 정부는 약 419억달러(약 60조원)의 세수를 확보할 수 있다.

WSJ은 이번 조치가 트럼프 2기 행정부의 합법 이민 제한 정책을 한층 강화하는 방안이라고 전했다. 특히 지난해 추진했다가 법원의 제동으로 무산된 H-1B 전문직 취업비자 10만달러 수수료 정책을 우회하려는 성격이 있다는 것이다.

애초 트럼프 행정부는 H-1B 비자 신청자에게 10만달러의 수수료를 부과하려 했지만, 연방법원이 이를 잇달아 위법으로 판단하면서 정책 추진에 제동이 걸렸다. 이에 H-1B 비자를 받기 전 단계인 OPT 프로그램에 고액 수수료를 부과해 비슷한 효과를 거두려 한다는 분석이 나온다.

미국 기술기업과 금융회사들은 미국 대학을 졸업한 외국인 인재를 우선 OPT를 통해 채용한 뒤 일정 기간이 지나면 H-1B 비자로 전환하는 방식을 널리 활용해왔다. WSJ은 “OPT에 새로운 수수료가 부과되면 이 같은 채용 관행에 직접적인 영향을 미치게 될 것”이라고 보도했다.

이번 조치는 외국인 유학생뿐 아니라 미국 대학에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. 미국 대학들은 국제학생 등록금에 상당 부분 의존하고 있다. OPT는 해외 학생들이 미국 유학을 선택하는 핵심 요인 중 하나로 꼽힌다.

국토안보부(DHS)는 성명을 통해 “공식 발표 전까지 어떤 정책도 확정된 것으로 봐서는 안 된다”며 “합법 이민 제도의 무결성을 보호하기 위해 다양한 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

다만 해당 방안은 아직 국토안보부 내부에서 논의 중으로 백악관의 최종 승인 여부는 결정되지 않았다. 또 10만달러의 수수료를 유학생 개인이 부담할지, 대학이나 고용 기업이 부담할지도 확정되지 않았다.

WSJ은 트럼프 행정부가 이와 별도로 미국 밖에서 영주권을 신청하는 외국인에게도 10만달러의 보증금을 요구하는 방안을 검토하는 등 고액 수수료를 활용해 합법 이민을 억제하는 정책을 잇달아 추진하고 있다고 전했다.