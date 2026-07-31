샤넬·구찌 등 명품 수천만원어치 훔친 60대 가사도우미…징역형 집유

자신이 10년간 일한 집에서 수천만원 상당의 명품을 훔친 60대 가사도우미가 징역형의 집행유예를 선고받았다.

31일 법조계에 따르면 서울동부지법은 절도 혐의로 재판에 넘겨진 60대 여성 A씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 80시간을 명령했다.

서울 성동구의 한 가정집에서 약 10년간 가사도우미로 일한 A씨는 집주인이 자리를 비운 사이 샤넬과 구찌 등 고가의 명품을 훔친 혐의를 받는다. A씨는 지난해 4월 시가 800만원 상당의 샤넬 가방을 비롯해 400만원 상당의 발렌시아가 원피스, 230만원 상당의 샤넬 신발 등 총 2080만원 상당의 물품을 가져간 가져간 것으로 조사됐다.

A씨는 비슷한 방식으로 올해 1월15일까지 모두 5차례에 걸쳐 7810만원 상당의 물품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 또 다른 가정에서도 장기간 절도를 벌인 혐의를 받고 있다. A씨는 약 10년간 일한 또 다른 집에서도 2020년 11월부터 올해 1월까지 모두 39차례에 걸쳐 1170만원 상당의 재물을 훔친 혐의를 받는다.

재판부는 “가사 도우미로 일하는 동안 물건을 반복해서 절취했다”며 “그 가액이 상당해 죄책이 무겁고 피해자가 엄벌을 탄원하고 있다”고 양형 사유를 밝혔다.

다만 A씨가 범행을 모두 인정하고 훔친 물품을 피해자들에게 반환한 점, 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등을 유리한 정상으로 참작해 집행유예를 선고했다고 설명했다.