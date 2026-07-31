트럼프 “하마스 무장해제 합의”···하마스는 아직 공식 확인 안 해

도널드 트럼프 미국 대통령이 팔레스타인의 친이란 무장정파 하마스가 완전한 무장해제에 합의했다고 주장했다. 다만 하마스는 이에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않아 실제 합의 여부는 확인되지 않고 있다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 트루스소셜에 “오늘 평화위원회가 하마스와 가자지구의 모든 무장단체의 완전한 무장해제를 위한 역사적 합의에 도달했다”며 “이는 지속적 평화와 안보를 향한 기념비적 진전”이라고 밝혔다.

평화위원회는 가자지구의 치안 유지와 재건을 총괄하는 최고 의사 결정기구로, 트럼프 대통령 주도로 설립됐다.

트럼프 대통령은 이번 합의가 가자지구의 새로운 통치 체제 구축을 위한 전환점이 될 것이라고 강조했다. 그는 “가자지구가 마침내 새로운 팔레스타인 정부의 통치를 받게 되는 결정적인 단계”라며 “새 정부는 평화위원회와 긴밀히 협력해 팔레스타인주민들을 지원할 것”이라고 밝혔다. 이어 “가자가 더 이상 테러 공격의 거점으로 이용되지 않게 되면서 이스라엘도 필요한 안보를 확보하게 될 것”이라고 덧붙였다.

또 “무장해제가 완료되면 이스라엘군은 철수하고, 국제안정화군이 새로운 팔레스타인 경찰과 협력해 가자지구와 주변 지역의 안전을 책임질 것”이라고 설명했다.

하마스는 트럼프 대통령의 발표에 대해 아직 공식적인 반응을 내놓지 않고 있다. 하마스는 그동안 무장해제를 수용할 수 없다는 입장을 유지해왔지만, 지난 6일 20년간 이어온 가자지구 통치기구를 해산한다고 발표한 바 있다.

만약 하마스가 실제로 무장해제에 합의했다면 가자지구의 치안과 행정을 맡게 될 새로운 통치기구인 국가행정위원회(NCAG)가 행정권을 온전히 넘겨받게 된다. 트럼프 행정부가 추진해온 가자지구 재건과 안정화 구상도 탄력을 받을 것으로 전망된다.