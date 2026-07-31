[속보]코스피, 12% 급등에 매수사이드카…삼전·닉스 20% 폭등

코스피 지수와 코스닥 지수가 31일 급등하면서 두 시장에 매수 사이드카가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 6분 2초를 기해 코스피 시장에 매수 사이드카가 발동됐다고 공시했다.

코스피 매수 사이드카는 프로그램매수를 5분간 멈춰 변동성을 완화하는 장치다. 코스피200 선물이 전장보다 5% 오른 상태가 1분간 지속되면 발동된다.

코스피는 이날 오전 9시 8분 현재 전장 대비 719.34포인트(11.17%) 오른 6312.9를 기록하며 6000선을 회복했다.

국내 반도체주가 폭등하면서 지수를 끌어올리고 있다. 삼성전자는 이날 전장 대비 20.77% 오른 25만원에, SK하이닉스는 23.22% 오른 162만9000원에 거래 중이다.

이날 오전 유가증권시장에서 외국인이 5조786억원 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 개인은 4조6858억원, 기관은 2728억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

코스닥도 이날 6% 급등하면서 매수 사이드카가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 6분 3초를 기해 코스닥 시장에도 매수 사이드카가 발동됐다고 밝혔다.

코스닥 매수 사이드카는 프로그램매수를 5분간 멈춰 변동성을 완화하는 장치다. 코스닥150 지수가 3%, 코스닥150 선물이 6% 급등한 상태가 1분간 지속되면 발동된다.

간밤 미국 뉴욕증시에서 마이크론(18.36%), 샌디스크(25.99%) 등 반도체주가 급등한 게 국내 증시에도 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.

마이크로소프트, 애플, 메타 등 빅테크 기업들이 간밤 시장 기대를 웃도는 실적을 내놓으면서 인공지능(AI) 투자 수익성 논란을 잠재운 것도 반도체주를 중심으로 투자심리를 회복시킨 것으로 분석된다.