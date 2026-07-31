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본문 요약

얼굴도 이름도 공개하지 않은 채 활동해 온 영국의 거리 예술가 뱅크시는 전쟁과 빈곤, 권력과 자본주의의 모순을 풍자하는 작업으로 세계적 명성을 얻었다.

뱅크시가 설립한 공식 감정기관 페스트 컨트롤 오피스의 인증을 받은 판화와 그의 판화·에디션을 제작하고 유통했던 픽처스 온 월즈 컬렉션 등이 중심이다.

뱅크시는 벽화에 사용한 이미지를 별도의 에디션 판화로 제작해 왔으며, 주최 측은 이를 미술시장에서 작품으로 인정되는 '공식 인증작'으로 소개한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘풍선을 든 소녀’부터 ‘꽃을 던지는 사람’까지…얼굴 없는 거리 예술가 뱅크시 특별전

입력 2026.07.31 09:50

  • 배문규 기자

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뱅크시 ‘Girl with Balloon’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Girl with Balloon’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

얼굴도 이름도 공개하지 않은 채 활동해 온 영국의 거리 예술가 뱅크시는 전쟁과 빈곤, 권력과 자본주의의 모순을 풍자하는 작업으로 세계적 명성을 얻었다. 거리의 벽에서 출발한 그의 이미지는 미술시장과 대중문화로 영역을 넓히고 있다.

뱅크시의 작품 세계를 조명하는 특별전 ‘뱅크시: 스틸 히어’(BANKSY: Still Here)가 서울 여의도 더현대 서울 ALT.1에서 열리고 있다. 판화와 오브제, 벽화 사진 등 110여점을 통해 뱅크시의 주요 작업과 프로젝트를 살핀다.

이번 전시는 거리의 벽화를 떼어 옮겨온 것은 아니다. 뱅크시가 설립한 공식 감정기관 페스트 컨트롤 오피스(PCO)의 인증을 받은 판화와 그의 판화·에디션을 제작하고 유통했던 픽처스 온 월즈(POW) 컬렉션 등이 중심이다. 뱅크시는 벽화에 사용한 이미지를 별도의 에디션 판화로 제작해 왔으며, 주최 측은 이를 미술시장에서 작품으로 인정되는 ‘공식 인증작’으로 소개한다.

대표작은 빨간 하트 모양 풍선을 향해 손을 뻗는 소녀를 그린 ‘풍선을 든 소녀’(Girl with Balloon)이다. 2018년 소더비 경매에서 낙찰 직후 액자 속 파쇄 장치가 작동해 화제가 된 작품과 같은 이미지의 판화다. 당시 파쇄된 작품은 이후 ‘사랑은 쓰레기통 안에’(Love is in the Bin)으로 이름이 바뀌었다.

얼굴을 스카프로 가린 시위자가 화염병이나 돌 대신 꽃다발을 집어 던지려는 모습의 ‘꽃을 던지는 사람’(Love is in the Air)을 비롯해 ‘지금은 웃어라’(Laugh Now), ‘러브 랫’(Love Rat) 등 친숙한 이미지를 볼 수 있다.

뱅크시 ‘Love is in the Air’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Love is in the Air’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Laugh Now’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Laugh Now’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Love Rat’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 ‘Love Rat’. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

전시장에는 거친 콘크리트 벽을 연상시키는 공간을 조성해 거리에서 작품이 탄생한 환경을 재현했다. 뱅크시의 벽화 사진과 작가가 주도한 프로젝트의 오브제·인쇄물, 초기 실크스크린 제작 방식을 살핀 판화 자료도 함께 나왔다.

전시를 기획한 윤재갑 디렉터는 “뱅크시는 예술이 누구를 위해 존재하고 사회와 어떻게 관계를 맺는지를 묻는 작업을 해왔다”며 “뱅크시가 누구인지보다 작품이 던지는 메시지에 주목했다”고 말했다. 전시는 11월3일까지.

뱅크시 전시 전경. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

뱅크시 전시 전경. 뱅크시전시문화 주식회사 제공

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