“전국 57개 노후교량, 안전조치 예산 없이 방치”···정부, 긴급 지원·단계별 안전조치 강화

전국 노후교량 중 57개 교량이 안전조치 예산도 없이 방치되고 있는 것으로 파악됐다. 정부는 재난안전특별교부세를 긴급 지원하고, 철거·신설·보강 등 단계별 안전조치를 강화했다.

행정안전부는 ‘서소문 고가차도 붕괴사고’ 재발방지 대책의 일환으로 전국 공공 교량 중 안전등급 D·E를 받은 노후교량을 대상으로 정부 합동 안전점검을 벌인 결과 57곳에서 안전조치 예산이 확보되지 않은 것으로 파악됐다고 31일 밝혔다. 안전조치 예산이 없는 57개 노후교량의 안전 등급은 E등급 4곳, D등급 53곳이다.

점검 대상은 지난 5월 기준 시설물 통합정보시스템에 등록된 안전등급 D·E 교량 115개, 정부합동점검 과정에서 D·E등급으로 변경되거나 중대 결함이 확인된 교량 2개, 올해 집중안전점검에서 위험성이 확인된 교량 4개, 점검 대상 중 철거 등 조치가 완료된 교량 25개 등이다.

행안부는 지난 5월26일 철거 중 상판이 무너지며 6명의 사상자가 발생한 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고의 재발방지를 위해 민관 합동으로 6월23일부터 7월10일까지 안전 점검을 실시해 이같이 결과를 확인했다고 밝혔다.

정부는 즉각적인 조치가 필요한 E등급 위험 교량에 재난안전특별교부세 21억원을 즉시 지원하고, D등급 교량도 지방정부와 협의해 계속 지원하기로 했다.

행안부는 예산 지원과 함께 이번 철거·신설·보강 등 안전조치 과정에서 사고 발생을 방지하기 위해 기존 제도를 단계별로 강화해 적용한다.

우선 발주 단계에서는 철거 시공 경험이 있는 시공사가 선정되도록 유사 실적 평가를 강화한다. 설계 단계에서는 설계안전성 검토 대상으로 지정해 위험을 사전 평가한다. 시공 단계에서는 안전관리계획 수립 대상으로 지정하고, 전문 구조기술사의 안전성 확인을 거친 뒤 작업하도록 할 계획이다. 또 작업 중 이상 징후가 발견되면 즉시 작업을 중단해 충분한 시간 동안 구조물의 변화를 관찰한 뒤 드론, CCTV 등 첨단장비를 우선 활용해 안전을 확인하도록 할 예정이다.

행안부·국토부·노동부가 참여하는 ‘서소문 고가 재발방지대책TF’는 울산 화력발전소와 서소문 고가 붕괴 사고에 대한 건설사고조사위원회 조사 결과, 국토부의 ‘민관합동 해체공사 안전관리 TF’ 개선 과제 등을 종합해 해체공사 전반의 안전관리 제도 개선 방안을 마련해 나갈 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 합동점검으로 예산이 확보되지 않아 위험에 방치돼 있던 교량들을 신속히 지원하고, 서소문 고가 사고의 교훈을 바탕으로 노후 구조물 철거공사 전반의 안전관리 제도를 근본적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.