창간 80주년 경향신문

경찰, 잠실 개표소 진입 막은 ‘올다르크’ 불구속 송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 '잠실 개표소 봉쇄 시위'에서 대한체육회 관계자 등의 경기장 출입을 홀로 막아 '올다르크'로 불린 30대 여성 A씨가 31일 검찰에 넘겨졌다.

서울 송파경찰서는 이날 업무방해 혐의를 받는 A씨를 서울동부지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 16일 경기장 안으로 진입하려는 대한체육회 종목 단체 관계자들의 출입을 저지한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 잠실 개표소 진입 막은 ‘올다르크’ 불구속 송치

입력 2026.07.31 10:03

  • 하주언 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 관련 업무방해 혐의를 받는 일명 ‘올다르크’ A씨가 지난 21일 서울 송파구 서울동부지방법원에 영장실질심사를 위해 출석하고 있다. 정효진 기자

올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 관련 업무방해 혐의를 받는 일명 ‘올다르크’ A씨가 지난 21일 서울 송파구 서울동부지방법원에 영장실질심사를 위해 출석하고 있다. 정효진 기자

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에서 대한체육회 관계자 등의 경기장 출입을 홀로 막아 ‘올다르크(올림픽공원+잔다르크)’로 불린 30대 여성 A씨가 31일 검찰에 넘겨졌다.

서울 송파경찰서는 이날 업무방해 혐의를 받는 A씨를 서울동부지검에 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 지난달 16일 경기장 안으로 진입하려는 대한체육회 종목 단체 관계자들의 출입을 저지한 혐의를 받는다.

당시 A씨는 성조기를 몸에 두른 채 경기장 출입문을 붙잡고 홀로 2시간가량 버텼다. 앞서 경찰이 진입을 시도하자 장동혁 대표 등 국민의힘 의원들이 상황을 중재하며 진입에 협의했으나 A씨는 끝까지 저항하며 진입을 무산시켰다. 이를 두고 보수 커뮤니티에서는 A씨에게 ‘올림픽공원 잔다르크’의 줄임말인 올다르크라는 별명을 붙였다.

경찰은 A씨를 구속하지 못한 채 사건을 검찰에 넘기게 됐다. 서범준 서울동부지법 영장전담 부장판사는 지난 21일 “증거인멸 및 도주의 우려가 인정되지 않는다”라며 구속영장 청구를 기각했다.

앞서 경찰은 지난 10일 A씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. A씨는 조사 당일 송파경찰서 앞에서 기자들과 만나 “법원·선거관리위원회의 증거 보전 결정이 우선돼야 한다고 생각했다”며 개표소 진입을 저지한 이유를 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글