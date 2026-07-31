경찰, 잠실 개표소 진입 막은 ‘올다르크’ 불구속 송치

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에서 대한체육회 관계자 등의 경기장 출입을 홀로 막아 ‘올다르크(올림픽공원+잔다르크)’로 불린 30대 여성 A씨가 31일 검찰에 넘겨졌다.

서울 송파경찰서는 이날 업무방해 혐의를 받는 A씨를 서울동부지검에 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 지난달 16일 경기장 안으로 진입하려는 대한체육회 종목 단체 관계자들의 출입을 저지한 혐의를 받는다.

당시 A씨는 성조기를 몸에 두른 채 경기장 출입문을 붙잡고 홀로 2시간가량 버텼다. 앞서 경찰이 진입을 시도하자 장동혁 대표 등 국민의힘 의원들이 상황을 중재하며 진입에 협의했으나 A씨는 끝까지 저항하며 진입을 무산시켰다. 이를 두고 보수 커뮤니티에서는 A씨에게 ‘올림픽공원 잔다르크’의 줄임말인 올다르크라는 별명을 붙였다.

경찰은 A씨를 구속하지 못한 채 사건을 검찰에 넘기게 됐다. 서범준 서울동부지법 영장전담 부장판사는 지난 21일 “증거인멸 및 도주의 우려가 인정되지 않는다”라며 구속영장 청구를 기각했다.

앞서 경찰은 지난 10일 A씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. A씨는 조사 당일 송파경찰서 앞에서 기자들과 만나 “법원·선거관리위원회의 증거 보전 결정이 우선돼야 한다고 생각했다”며 개표소 진입을 저지한 이유를 밝혔다.