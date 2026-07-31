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경북 경주가 부산 해운대와 함께 전국 첫 글로벌 관광특구에 선정됐다.

이번 글로벌 관광특구 육성 사업까지 선정되면서 관광분야 국가 공모 3연속 선정이라는 성과를 거뒀다고 경북도는 밝혔다.

이철우 경북도지사는 "경북이 대한민국을 대표하는 글로벌 관광 거점으로 도약하는 중요한 전환점"이라면서 "세계인이 찾는 관광특구를 조성하고 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

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경북 경주, 전국 첫 ‘글로벌 관광특구’ 선정···문화유산 등 인정

입력 2026.07.31 10:08

  • 백경열 기자

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경주 동궁과 월지의 야경. 경북도 제공

경주 동궁과 월지의 야경. 경북도 제공

경북 경주가 부산 해운대와 함께 전국 첫 글로벌 관광특구에 선정됐다.

경북도는 문화체육관광부가 주관한 ‘2026 글로벌 관광특구 육성사업’ 공모에 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

이 사업은 외국인 관광객 중심의 체류형 글로벌 관광 거점으로 키우기 위해 정부가 처음 추진한 국가 공모다. 선정 지역에는 2년간 총 60억원이 지원된다. 경북도와 경주시는 관광 콘텐츠 개발과 관광 편의 및 서비스 기반 확충 등에 사업비를 투입할 예정이다.

이번 공모는 전국 관광특구를 보유한 광역 지자체 중 서면 심사를 통과한 5곳만 발표 심사에 진출해 경쟁을 벌였다. 관광특구는 연간 외국인 관광객 수 10만명 이상 등의 요건을 갖춰야 한다.

경북도는 경주가 보유한 신라 천 년의 역사 문화유산과 세계문화유산, 국제회의 기반 시설, 야간 관광, 한류 문화 콘텐츠 등을 연계한 글로벌 관광전략이 높은 평가를 받은 결과로 분석했다.

도는 이번 사업을 통해 경주 관광특구를 세계인이 찾는 대한민국 대표 역사·문화 세계적 관광특구로 육성할 계획이다. 외국인 관광객의 체류시간 연장 및 소비 확대를 유도해 지역 경제 활성화와 관광 산업의 발전까지 꾀한다는 방침이다.

한편 경북도는 올해 문체부 ‘관광교통 촉진 지역 공모 사업’에 김천시와 의성군이 선정돼 사업비 16억원을 확보했다. 앞서 대구시와 함께 추진한 ‘초광역형 관광교통 혁신 선도지구’ 공모 사업에도 선정돼 50억원을 챙긴 바 있다.

이번 글로벌 관광특구 육성 사업까지 선정되면서 관광분야 국가 공모 3연속 선정이라는 성과를 거뒀다고 경북도는 밝혔다.

이철우 경북도지사는 “경북이 대한민국을 대표하는 글로벌 관광 거점으로 도약하는 중요한 전환점”이라면서 “세계인이 찾는 관광특구를 조성하고 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

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