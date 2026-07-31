33도 넘는 날 10년 만에 ‘1.7배’…전남광주 연 18.1일, ‘폭염 고위험’

전남연구원 분석, 열대야도 9.7일로 증가 “폭염빈도·강도 증가, 일상적 기후위험”

남부지역인 전남광주에서 지난 10년간 낮 최고기온이 33도를 넘는 날이 두배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 대도시권에서는 한 달 가까이 ‘폭염’이 나타나고 온열질환자도 급증하는 등 ‘폭염 고위험’ 지역이 되고 있다는 분석이다.

31일 전남연구원이 발표한 ‘기후위기 최전선에 선 전남광주’ 보고서를 보면 남부지역인 전남광주에서 폭염과 열대야 일수가 최근 크게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

연구원 분석결과 지난 2016년부터 2025년 전남광주의 연평균 폭염일수는 18.1일로 나타났다. 폭염일수는 연간 일 최고기온이 33도 이상인 날을 10년 평균해 산정한다.

폭염열수는 직전 10년에 비해 1.7배나 증가했다. 2006~2015년 전난광주의 폭염일수는 연평균 10.5일이었다.

대도시 지역인 광주권에서는 연간 한 달 가까이 폭염이 나타났다. 전남광주 서구의 폭염일수는 27.6일에 달했고 광산구와 남구 25.8일, 북구는 23.4일을 기록했다. 내륙지역인 전남광주 곡성(23.8일)과 담양(23.5일), 장성(22.9일), 나주(22.3일)도 폭염이 20일을 넘겼다.

10년 전보다 폭염일수가 10일 이상 늘어난 곳도 많았다. 담양의 폭염일수는 12.3일 늘었다. 광산구(10.9일), 북구(10.3일), 곡성(10.2일), 장성(10.1일), 서구(10일)도 10일 이상 폭염이 증가했다.

최저기온이 25도 이상인 열대야도 잦아졌다. 전남광주의 2006∼2015년 연평균 열대야 일수는 7.9일 이었다.

하지만 2016∼2025년에는 연평균 9.7일로 1.9일 증가했다. 여수가 20.6일, 목포 18.9일, 무안 12.8일, 신안 12.1일, 고흥과 서구 11.6일 등이었다.

폭염으로 인한 온열 질환자도 많이 발생하고 있다. 2011~2024년 전남권의 온열 질환 신고는 2465건으로 인구 1만 명 당 13.9건에 달했다. 이는 전국평균(4.9건)에 2.9배에 달한다. 지자체별로도 제주(14.1건) 다음으로 많았다.

유인상 전남연구원 연구위원은 “최근 10년간 전남광주의 폭염빈도와 강도가 급격히 증가하는 추세로 폭염이 일상적 기후위험으로 확대됐다”면서 “고탄소 기후변화 시나리오를 기준으로 하면 2040년대에는 최고기온이 지금보다 1.9도 증가하고 열대야 일수도 33일에 달할 것으로 전망된다”고 밝혔다.