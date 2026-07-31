이 대통령 “칠레와 핵심광물 합작 모델 확장…첨단제조·방산까지 시너지”

칠레 대통령 “광물협력, 백지장도 맞들면 낫다”…이 대통령 남극 초대하기도 이 대통령, 칠레 대통령에게 나전칠기 일월오봉도 선물 이 대통령, 산티아고 ‘한국의 거리’ 방문

칠레를 공식 방문한 이재명 대통령은 30일(현지시간) 한국의 LS그룹과 칠레 국영기업 코델코의 합작사업을 핵심광물 협력의 성공 모델로 제시하며 “양국이 힘을 합친다면 핵심광물의 보급과 가치화와 공급망뿐만 아니라 첨단 제조업과 방산까지 다양한 부문에서 놀라운 시너지를 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 산티아고에서 한국과 칠레의 기업인들이 참석한 가운데 열린 비즈니스 라운드 테이블 행사에서 “핵심 광물 분야에서 양국은 이미 성공적 협력 사례를 갖추고 있다. 한국의 LS와 칠레 국영기업 코델코의 합작사업 같은 모델이 더 확대하길 기대한다“며 이같이 밝혔다.

한국의 LS와 칠레의 국영 구리기업 코델코는 구리 제련 과정에서 생기는 부산물을 가공해 금·은·팔라듐·백금 등 고부가가치 귀금속을 회수하는 사업을 벌이고 있다. LS MnM과 코델코가 각각 66%, 34%를 출자해 설립한 합작법인이 2017년부터 칠레 메히요네스에 있는 공장을 가동해왔다.

양국 기업은 방산·첨단산업·디지털 협력 방안을 논의했다. 한화그룹은 해군의 잠수함·호위함 사업 참여와 조선업 현대화를 지원하기 위한 공동설계·생산·수출 협력 방안을 제안했다. 칠레 현지 공장에서 장갑차를 생산해 공급하는 등 칠레와 방산 분야에서 장기적인 협력관계를 구축할 예정이라고 밝혔다.

네이버는 풀스택 AI 생태계 구축 협력을 칠레 기업에 제안했다. 풀스택 AI 생태계란 AI 인프라와 플랫폼, AI 소프트웨어 모델, 애플리케이션, 데이터 등 AI 서비스를 구현하는 데 필요한 모든 기술 요소를 하나의 가치사슬로 엮은 생태계다.

이 대통령은 마무리 발언에서 “자유무역협정(FTA)으로 시작된 양국의 경제협력이 광물, 첨단, 미래산업까지 확장되어 가고 있음을 확인했다”며 “세계 경제의 불확실성이 높아지고 있어 공동가치를 공유한 국가들의 연대가 더욱 중요해지고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “양국 기업인들이 나눈 협력 아이디어들이 국민이 체감할 수 있는 구체적이고 실질적인 성과로 이어지길 바란다”며 “양국 정부는 기업인들이 신사업 분야에 도전할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

칠레 측은 한국과 핵심광물 교류 협력을 강화하겠다고 답했다. 앞서 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령은 이날 산티아고 대통령궁에서 이 대통령과 정상회담을 진행한 뒤 공동언론발표에서 “한국에는 ‘백지장도 맞들면 낫다’라는 말이 있다. 한국과 칠레의 핵심광물 교류 역시 이런 관점에서 이해할 수 있다”고 말했다.

카스트 대통령은 산티아고 근처의 세종 과학기지에서 양국이 남극 연구에 협력하고 있다고 언급하면서 “이 대통령이 남극에 한 번 방문해달라”고 초청했다. 이 대통령은 공동언론발표에서 “카스트 대통령도 가까운 시일 내에 방한하셔서 한국에서 꼭 뵙게 되기를 바란다”고 화답했다.

이 대통령은 카스트 대통령에게 나전칠기 일월오봉도를 비롯한 기념 선물을 건넸다. 조선 시대 국왕의 상징이던 일월오봉도를 전통 나전 기법으로 표현한 작품이다. 마리아 피아 아드리아솔라 영부인에게는 한국 프리미엄 뷰티 브랜드 화장품과 백자 서양식기 세트를 선물했다. 칠레 측은 이 대통령 부부에게 칠레의 특산품인 청금석으로 제작한 보석함과 알파카 담요, 커피 드립 세트, 칠레산 와인을 선물했다.

이 대통령은 공식 일정이 끝난 뒤 김혜경 여사와 함께 산티아고에 조성된 ‘한국의 거리’를 방문하고, 한인들이 운영하는 분식집과 고깃집 등을 찾아 상인들을 격려했다. 이 대통령 부부는 시민들에게 “한국 음식이 맛있나요”라고 묻고 기념사진을 찍거나 하이파이브를 하는 등 인사를 나눴다. 이 대통령은 칠레 일정을 마무리하고 이날 오후 마지막 남미 방문 국가인 아르헨티나로 출발했다.