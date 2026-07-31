“출입금지” 무시하고 탱크 올라타 ‘찰칵’···또 중국인 관광객 민폐

중국인으로 추정되는 관광객들이 서울 용산 전쟁기념관 출입 통제 안내를 무시한 채 전시된 탱크 위에 올라가 사진을 촬영하는 모습이 공개돼 논란이 일고 있다. 온라인에서는 “역사적 의미가 있는 장소에서 최소한의 관람 예절도 지키지 않았다”는 비판이 이어지고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “온라인에서 논란이 된 영상을 많은 누리꾼으로부터 제보받았다”며 관련 영상을 공개했다.

영상에는 일부 중국인으로 추정되는 관광객들이 ‘들어가지 마시오’라는 안내판이 설치된 구역을 넘어 전시된 탱크 위에 올라가 기념사진을 찍는 장면이 담겼다.

전쟁기념관은 한국전쟁을 비롯한 전쟁의 역사를 기록하고 평화의 가치를 알리기 위해 조성된 공간이다. 특히 한국전쟁 당시 참전한 유엔 참전국 장병들의 희생을 기리는 의미도 담고 있어 국내외 관광객이 많이 찾는 대표적인 역사·안보 교육시설이다.

서 교수는 “전쟁기념관은 해외 관광객들도 많이 찾는 곳이자 유엔 참전국 희생자들을 기리는 장소”라며 “이런 잘못된 관람 태도는 비판받아 마땅하다”고 지적했다.

공항 무질서부터 경복궁 용변까지 …반복된 논란

중국 관광객 민폐 논란은 처음이 아니다. 이달 초에는 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 중국인 보따리상으로 추정되는 승객 수십 명이 차단선을 넘어 체크인 카운터로 한꺼번에 몰려가는 모습이 공개돼 논란이 됐다.

온라인에 공개된 영상에는 승객들이 허리를 숙여 차단선 아래로 캐리어를 밀어 넣고 대기열을 무시한 채 앞다퉈 뛰어가는 모습이 담겼다. 이 과정에서 이를 제지하던 공항 직원들이 인파에 밀려 타박상과 찰과상을 입은 것으로 알려졌다.

처음에는 일부에서 인공지능(AI)으로 만든 영상이라는 주장도 나왔지만, 인천국제공항공사와 연합뉴스 취재 결과 이달 들어서만 비슷한 상황이 다섯 차례 발생한 것으로 확인됐다.

공항 측은 최근 중국 노선 항공기의 좌석 수가 크게 늘어나면서 탑승 수속 경쟁이 과열된 데다, 이른바 ‘보따리상’들이 한꺼번에 몰리면서 발생한 현상으로 보고 있다. 이에 따라 차단봉 사이에 플라스틱 칸막이를 설치하는 등 재발 방지 대책도 검토하고 있다.

지난해에는 중국인 관광객으로 알려진 남녀가 서울 종로구 경복궁 신무문 안쪽 돌담 인근에서 용변을 보는 모습이 포착돼 공분을 샀다. 당시 경찰은 신고를 받고 출동해 범칙금을 부과했다. 또 경복궁과 다른 문화유산 일대에서는 금연구역에서 흡연하거나 출입이 제한된 구역을 무단으로 드나드는 사례도 여러 차례 논란이 됐다.

관광지에서의 무질서도 반복됐다. 제주에서는 중국인 관광객으로 추정되는 어린이가 길거리와 관광지에서 용변을 보는 모습이 잇따라 온라인에 퍼지며 비판을 받았고, 문화재 주변에서 공공예절을 지키지 않는 행동이 도마에 오르기도 했다.

중국인 관광객 다시 1위…관광 회복 속 커지는 과제

한국관광공사가 발표한 6월 한국관광통계에 따르면 지난달 한국을 찾은 중국인 관광객은 64만 9582명으로 국가별 방문객 가운데 가장 많았다. 일본(약 35만 명), 대만(약 22만 명), 미국(약 18만 명)이 뒤를 이었다. 올해 상반기 누적 중국인 관광객도 321만명으로 집계됐다. 관광업계에서는 한중 노선 확대와 무비자 정책 등의 영향으로 중국인 관광객 증가세가 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

관광객이 늘어나는 만큼 공공질서를 둘러싼 논란도 반복되지 않도록 해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 전문가들은 다국어 안내문만으로는 한계가 있는 만큼 여행사와 현지 가이드의 사전 교육을 강화하고, 문화재나 전시시설에서의 무단 출입이나 훼손 행위에 대해서는 국적을 불문하고 동일한 기준으로 과태료와 퇴장 조치 등을 적용해야 한다고 지적한다.

서 교수는 “다른 나라를 방문할 때는 기본적인 글로벌 매너를 반드시 지켜야 한다”며 “과태료 부과 등 본보기를 만들고 여행 가이드가 관광객들에게 지속해서 교육하는 것도 민폐 행위를 줄이는 방법”이라고 강조했다.