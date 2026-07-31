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본문 요약

인공지능이 존재하지 않는 정보를 만들어내는 이른바 '환각' 현상을 줄일 수 있는 핵심 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST는 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀이 텍스트와 이미지, 음성 등 여러 정보를 동시에 이해하는 멀티모달 대형언어모델의 감각 혼선과 환각 현상을 줄이는 두 가지 핵심 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 센서의 물리적 의미를 AI가 정확히 이해하도록 돕는 'DNA' 최적화 기법이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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엔진 소리 안 들리는데도 ‘들린다’던 AI···KAIST, ‘환각’ 잡는 기술 개발

입력 2026.07.31 10:51

  • 강정의 기자

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감각 혼선·허위 응답 줄이는 DNA·MAD 기술 개발

자율주행·구조로봇 등 산업 현장 신뢰성 향상 기대

멀티모달 AI의 신뢰성을 높이는 ‘DNA’와 ‘MAD’ 기술을 개발한 KAIST 연구진. 왼쪽부터 정상윤 박사과정(MAD·DNA 연구 제1저자), 노용만 교수(교신저자), 유영준 박사(DNA 연구 공동 제1저자). KAIST 제공

멀티모달 AI의 신뢰성을 높이는 ‘DNA’와 ‘MAD’ 기술을 개발한 KAIST 연구진. 왼쪽부터 정상윤 박사과정(MAD·DNA 연구 제1저자), 노용만 교수(교신저자), 유영준 박사(DNA 연구 공동 제1저자). KAIST 제공

인공지능(AI)이 존재하지 않는 정보를 만들어내는 이른바 ‘환각’ 현상을 줄일 수 있는 핵심 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 자율주행차와 로봇, 의료 AI 등 다양한 산업 분야에서 멀티모달 AI의 신뢰성을 높이는 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

KAIST는 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀이 텍스트와 이미지, 음성 등 여러 정보를 동시에 이해하는 멀티모달 대형언어모델(MLLM)의 감각 혼선과 환각 현상을 줄이는 두 가지 핵심 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 센서의 물리적 의미를 AI가 정확히 이해하도록 돕는 ‘DNA(Diverse Negative Attributes)’ 최적화 기법이다.

기존 AI는 열화상, 깊이 영상, 엑스레이 등 특수 센서 데이터를 일반 이미지처럼 해석하는 경우가 많았다. 예를 들어 열화상 영상에서 밝게 나타난 부분을 단순히 빛이 강한 영역으로 인식하는 식이다.

연구팀은 AI가 열과 거리 등 센서가 담고 있는 물리 정보를 이해하도록 새로운 학습 방식을 적용했다. AI가 자주 틀리는 사례를 반복 학습하도록 설계해 어둠이나 연기 속에서도 사물을 보다 정확하게 인식할 수 있도록 했다.

AI로 생성한 연구 이미지. KAIST 제공

AI로 생성한 연구 이미지. KAIST 제공

또 다른 개발 기술은 시각과 청각 정보가 뒤섞이면서 발생하는 환각을 줄이는 ‘MAD(Modality-Adaptive Decoding)’ 기술이다.

기존 멀티모달 AI는 폐쇄회로(CC)TV 영상에 자동차가 지나가는 모습이 보이면 실제 소리 정보가 없더라도 “엔진 소리가 들린다”고 답하는 등 시각 정보를 바탕으로 존재하지 않는 청각 정보를 추론하는 문제가 있었다.

연구팀은 AI가 질문에 답하기 전 어떤 감각 정보가 중요한지를 먼저 판단하도록 했다. 영상을 기반으로 답해야 하는지, 소리를 기반으로 답해야 하는지를 스스로 구분한 뒤 해당 정보에 집중하도록 함으로써 감각 혼선과 환각을 효과적으로 줄였다.

특히 두 기술 모두 대규모 재학습 없이 적용할 수 있다는 점이 특징이다. DNA는 적은 데이터만으로 다양한 센서 이해 능력을 높일 수 있으며 MAD는 기존 AI 모델에 추가 적용하는 방식으로 구현할 수 있어 시간과 비용을 크게 절감할 수 있다.

연구팀은 이번 기술이 야간이나 안개 환경에서 보행자와 차량을 인식해야 하는 자율주행차, 화재 현장에서 생존자를 탐색하는 구조 로봇, 열화상 드론 등에 활용될 수 있을 것으로 보고 있다. 또 공항 보안검색의 엑스레이 판독이나 CT·MRI·엑스레이 등 의료영상 분석 AI의 정확도와 신뢰성을 높이는 데도 기여할 것으로 기대하고 있다.

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