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본문 요약

일본과 미국 통화 당국이 엔화 약세를 막기 위해 외환시장에 동시에 개입한 것으로 보인다고 니혼게이자이신문이 31일 보도했다.

미·일 당국이 함께 시장 움직임에 대응한 것은 이례적인 일로, 최근 약세를 이어가던 엔화 가치 방어에 나선 것으로 풀이된다.

닛케이에 따르면 전날 뉴욕 외환시장에서 달러당 엔화 환율이 장중 한때 157.80엔까지 급락한 것은 일본 정부와 일본은행이 엔화를 매입하고 달러를 매도하는 시장 개입에 나섰기 때문으로 분석된다.

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엔화 방어에 미국도 움직였다…미 당국 ‘레이트 체크’ 실시

입력 2026.07.31 10:56

  • 백민정 기자

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일본 도쿄에서 한 행인이 환율 표시판 앞을 지나가고 있다. EPA연합뉴스

일본 도쿄에서 한 행인이 환율 표시판 앞을 지나가고 있다. EPA연합뉴스

일본과 미국 통화 당국이 엔화 약세를 막기 위해 외환시장에 동시에 개입한 것으로 보인다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 31일 보도했다. 미·일 당국이 함께 시장 움직임에 대응한 것은 이례적인 일로, 최근 약세를 이어가던 엔화 가치 방어에 나선 것으로 풀이된다.

닛케이에 따르면 전날 뉴욕 외환시장에서 달러당 엔화 환율이 장중 한때 157.80엔까지 급락한 것은 일본 정부와 일본은행이 엔화를 매입하고 달러를 매도하는 시장 개입에 나섰기 때문으로 분석된다. 엔화 환율 하락은 엔화 가치 상승을 의미한다.

미국 통화 당국도 외환시장 개입 전 단계인 ‘레이트 체크’를 실시한 것으로 알려졌다. 레이트 체크는 당국이 주요 은행에 외환 거래 상황과 시장 가격 등을 확인하는 절차로, 실제 시장 개입 가능성을 알리는 신호로 받아들여진다.

시장 관계자에 따르면 미국 재무부의 지시에 따라 뉴욕 연방준비은행이 여러 금융기관에 레이트 체크를 요청한 것으로 전해졌다. 미 당국이 일본과 함께 엔화 가치 방어 움직임에 나선 것은 매우 이례적이라는 평가다.

엔화는 지난 30일 오후 10시30분 이후 급격히 강세를 보였다. 달러당 162.80엔 수준이던 환율은 약 50분 만에 2% 넘게 떨어지며 달러당 157엔대까지 내려갔다. 이후 다시 상승해 이날 오전 6시 기준 달러당 159.54엔 수준을 기록했다.

닛케이는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결한 이후 달러 약세 흐름이 나타나는 상황에서 미·일 당국이 시장 개입 효과를 높일 수 있는 시점을 택한 것으로 보인다고 분석했다.

일본은행은 이날 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 기존 ‘1.0% 정도’로 유지할 것으로 전망된다. 다만 향후 추가 금리 인상 가능성에 대한 일본은행의 메시지가 엔화 환율의 향방을 좌우할 주요 변수로 떠오르고 있다.

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