인천공항 상주직원 정기주차권 요금 8월부터 인상···최대 129%↑

공항 이용객의 일반 주차료는 인상 안해 요금 올려도 정기권 벌써 1만1000건 발급

인천공항 상주직원들에게 발급되는 정기주차권 요금이 다음 달부터 43~129%까지 오른다. 다만 인천공항 이용객들의 주차요금은 인상되지 않는다.

인천국제공항공사는 인천공항 상주직원들의 무분별한 주차 수요를 억제하고, 공항 이용객들의 주차 편의를 제공하기 위해 8월 1일부터 상주직원에게 발급되는 유료 정기주차권 요금을 인상하기로 했다고 31일 밝혔다.

이에 따라 제1·2여객터미널 단기주차장 요금은 월 20만원에서 30만원으로 50% 인상된다. 제2합동청사 주차장은 현행대로 월 20만원을 유지한다.

또 장기주차장 요금은 월 3만5000원에서 5만원로 43% 인상한다. 장시간 점유는 월 8만원으로 129% 인상된다. 장기주차장 월 5만원권은 상주직원들의 출·퇴근 편의를 위한 것으로, 주차장에 차량을 장기가 주차하지 못하도록 48시간 제한을 뒀다. 장기주차장 월 8만원권은 항공사 승무원들의 비행을 고려해 10일까지 제한했다.

하지만 여객 이용률이 낮고, 대중교통 환경이 열악한 화물터미널 주차장은 월 3만5000원을 그대로 유지하기로 했다.

앞서 지난 6월 30일 인천공항공사는 항공사 승무원에게 발급한 정기주차권 6177건과 입점한 상업시설에게 발급한 4319 등 유료 정기주차권 1만496건을 모두 무효화 했다.

2018년부터 발급된 상주직원 유료 정기주차권은 단기 월 20만원, 장기 월 3만5000원이다.

상주직원들이 저렴한 정기주차권으로 공항 이용객들이 주차하는 곳에 차량을 장기간 주차시켜 인천공항 주차장 혼잡을 가중시켰다는 지적에 따라 이번에 정기주차권 요금을 인상한 것이다.

정기주차권 요금을 올렸지만, 이미 이날까지 유료 정기주차권은 무려 1만1000건이 발급된 된 것으로 파악됐다.

발급된 정기주차권 중 대한항공과 아시아나항공 등 승무원만 6100건에 달한다.

인천공항공사 관계자는 “이번에 인상한 정기주차권 요금은 적정가의 50%도 안된다”며 “정기주차권 요금을 올렸는데도 주차장이 계속 혼잡할 경우 추가 요금 인상도 검토하고 있다”고 말했다.

다만, 인천공항 이용객들의 일반 주차요금은 인상하지 않기로 했다. 이에 따라 현행대로 단기주차장은 1시간 2400원, 장기주차장 1시간 1000원이다. 단기는 하루 2만4000원, 장기는 9000원이다.