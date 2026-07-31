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본문 요약

울산시가 선암1지구 토지구획정리사업을 신속히 마무리하기 위한 전담팀을 31일 공식 출범한다.

특히 하천 저촉 사유지 매입 및 보상 방안, 공공청사 건립과 연계한 토지 활용 방안, 준공을 위한 행정 절차 지원 등을 중점적으로 논의한다.

윤덕중 울산시 도시국장은 "선암1지구는 30년이 넘도록 준공되지 못하면서 주민들의 불편과 재산권 제약이 지속되어 온 장기 미준공 사업장"이라며 "이번 사업 시행의 기본적인 책임은 조합에 있지만, 행정도 적극적인 지원과 조정을 통해 사업이 조속히 마무리될 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.

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30년째 구획정리 마무리 못한 ‘선암 1지구’···울산시, 전담팀 만든다

입력 2026.07.31 11:00

  • 이우사 기자

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울산시가 선암1지구 토지구획정리사업을 조속히 준공하기 위한 전담팀(TF)을 31일 공식 출범한다. 선암1지구 위성사진. 울산시 제공

울산시가 선암1지구 토지구획정리사업을 조속히 준공하기 위한 전담팀(TF)을 31일 공식 출범한다. 선암1지구 위성사진. 울산시 제공

울산시가 선암1지구 토지구획정리사업을 신속히 마무리하기 위한 전담팀(TF)을 31일 공식 출범한다.

선암1지구는 남구 선암·상개동 일원 27만5352㎡ 면적의 택지로, 이곳에 1282가구 규모의 주택을 공급할 계획이다.

토지구획정리사업은 1994년 공사를 완료했으나 사유지와 하천 복개 지역 일부가 겹치면서 현재까지 준공을 못 하고 있다.

시민들은 장기간 재산권 행사에 제약을 받았으며 사업 지연에 따른 사회적 비용도 지속적으로 증가해왔다.

전담팀은 윤덕중 울산시 도시국장을 단장으로 울산시·남구 관계 부서와 조합 및 서광·휴먼빌 아파트 입주자 대표 등으로 구성된다.

전담팀은 사업 준공 시까지 운영되며, 안건 발생 시 수시 회의를 통해 주요 현안과 추진 상황을 공유한다. 특히 하천 저촉 사유지 매입 및 보상 방안, 공공청사 건립과 연계한 토지 활용 방안, 준공을 위한 행정 절차 지원 등을 중점적으로 논의한다.

윤덕중 울산시 도시국장은 “선암1지구는 30년이 넘도록 준공되지 못하면서 주민들의 불편과 재산권 제약이 지속되어 온 장기 미준공 사업장”이라며 “이번 사업 시행의 기본적인 책임은 조합에 있지만, 행정도 적극적인 지원과 조정을 통해 사업이 조속히 마무리될 수 있도록 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.

TF 출범식은 이날 오후 울산경제자유구역청에서 열린다.

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