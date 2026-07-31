30년째 구획정리 마무리 못한 ‘선암 1지구’···울산시, 전담팀 만든다

울산시가 선암1지구 토지구획정리사업을 신속히 마무리하기 위한 전담팀(TF)을 31일 공식 출범한다.

선암1지구는 남구 선암·상개동 일원 27만5352㎡ 면적의 택지로, 이곳에 1282가구 규모의 주택을 공급할 계획이다.

토지구획정리사업은 1994년 공사를 완료했으나 사유지와 하천 복개 지역 일부가 겹치면서 현재까지 준공을 못 하고 있다.

시민들은 장기간 재산권 행사에 제약을 받았으며 사업 지연에 따른 사회적 비용도 지속적으로 증가해왔다.

전담팀은 윤덕중 울산시 도시국장을 단장으로 울산시·남구 관계 부서와 조합 및 서광·휴먼빌 아파트 입주자 대표 등으로 구성된다.

전담팀은 사업 준공 시까지 운영되며, 안건 발생 시 수시 회의를 통해 주요 현안과 추진 상황을 공유한다. 특히 하천 저촉 사유지 매입 및 보상 방안, 공공청사 건립과 연계한 토지 활용 방안, 준공을 위한 행정 절차 지원 등을 중점적으로 논의한다.

윤덕중 울산시 도시국장은 “선암1지구는 30년이 넘도록 준공되지 못하면서 주민들의 불편과 재산권 제약이 지속되어 온 장기 미준공 사업장”이라며 “이번 사업 시행의 기본적인 책임은 조합에 있지만, 행정도 적극적인 지원과 조정을 통해 사업이 조속히 마무리될 수 있도록 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.

TF 출범식은 이날 오후 울산경제자유구역청에서 열린다.