LG, 국내 최대 7500억 파라미터 ‘K-엑사원 2.0’ 공개

LG 인공지능(AI) 연구원이 국내 최대 규모의 개방형 AI 모델인 ‘엑사원 2.0’을 공개했다. 코딩 등 업무 능력이 개선되고, 지원 언어도 10개 언어로 확장된 것이 특징이다. 연구원은 향후 모델 고도화를 통해 글로벌 소버린 AI 시장 수요를 공략할 계획이다.

LG AI연구원이 31일 정부 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 2차 모델인 ‘K-엑사원 2.0’을 허깅페이스에 공개했다. 파라미터(매개변수)가 7500억개로 1차 모델(2360억개)보다 3배 이상 커졌다. 국내 공개 모델 가운데 최대 규모다.

다만 전문가 혼합 구조를 적용해 추론 때 활성화되는 파라미터 개수는 370억개다. LG는 기업과 개발자가 모델을 수정하거나 상업 서비스에 활용할 수 있도록 모델을 전면 개방했다.

엑사원 2.0은 연구원이 공개한 24개 평가지표에서 평균 70.1점을 기록해 1차 모델(63.3점)보다 10% 이상 높은 성능을 달성했다. 특히 코딩과 에이전틱 코딩 영역의 주요 지표 3개에서는 평균 성능이 30% 이상 상승했다. 장문 이해와 에이전트·코딩 등 일부 지표에서 중국 AI 모델인 GLM-5.1, Qwen3.5 등을 앞서기도 했다. 또 한국의 특수성과 글로벌 윤리 기준 준수 등 안전성을 높이는 데도 공을 들였다고 강조했다.

지원 언어도 기존 한국어·영어·스페인어·독일어·일어·베트남어에서 프랑스어·이탈리아어·포르투갈어·폴란드어를 추가해 10개로 확장됐다. LG AI연구원 관계자는 “국내 AI 파운데이션 모델 중 가장 많은 언어를 지원하는 것으로, 소버린 AI가 국내를 넘어 글로벌 시장까지 공략하는 발판을 마련한 것”이라고 했다.

LG AI연구원은 초거대 모델의 학습을 안정적으로 마쳐 향후 글로벌 프런티어 모델과 본격적인 경쟁을 할 기반을 마련했다고 평가했다. 연구원은 지난 4월 비전언어모델(VLM)인 ‘엑사원 4.5’도 공개하는 등 산업과의 접점도 넓혀가고 있다. 다음 주 산업 특화 AI 모델을 추가로 공개하고, 조만간 일반 국민이 K-엑사원 2.0을 체험할 수 있는 서비스도 선보일 예정이다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “K-엑사원 2.0은 단순히 파라미터 수가 큰 모델을 만든 것이 아니라, 국내 연구진이 750B급 모델의 설계부터 데이터 학습, 분산 학습, 추론 환경 구축까지 전 과정을 독자적으로 완수했다는 데 의미가 있다”고 말했다.