군산 월명공원, 국내 첫 ‘국가도시공원’ 도전

전북 군산시가 월명공원의 국내 첫 국가도시공원 지정을 추진한다. 금강과 서해, 도심을 연결하는 산림 공간에 근대역사문화 자원과 생태 요소를 결합하는 방안이다.

31일 군산시에 따르면 국가도시공원 지정 기준 완화 이후 부산·대구·인천 등 전국 10여개 지방자치단체가 유치 경쟁에 나선 가운데 군산시는 월명공원을 후보지로 내세우고 있다.

국가도시공원은 국가적 기념사업이나 자연·역사·문화유산 보전을 목적으로 국토교통부 장관이 지정하는 대규모 도시공원이다. 지정되면 공원 조성과 관리에 필요한 국비 지원 등 행정·재정적 지원을 받을 수 있다.

2016년 제도 도입 이후 지정 사례는 없다. 대규모 면적 확보와 관리계획, 재원 마련 등 요건이 까다로웠기 때문이다. 지난해 8월 ‘공원녹지법’ 개정으로 지정 기준이 완화되면서 지자체들의 유치 움직임이 이어지고 있다.

군산시는 지난 3월 국가도시공원 기본계획 수립 용역에 착수했다. 월명공원 전체 면적 232만㎡ 가운데 73.3%를 시유지로 확보했으며, 오는 10월까지 사유지 매입을 마무리해 지정 요건을 갖출 계획이다.

월명공원은 해발 148ｍ 월명산을 중심으로 4개 산지가 도심과 연결된 산지형 공원이다. 숲길과 산림치유 공간, 저수지, 서해 해양생태계가 맞물려 산림·수변·해양이 결합한 공간을 형성하고 있다.

군산시는 근대역사문화 자원과의 연계성을 차별 요소로 보고 있다. 월명공원 주변에는 일제강점기 군산항을 중심으로 조성된 근대 건축물과 수탈 흔적이 남아 있다. 시는 이를 공원 생태 공간과 연결해 역사 자원 활용 방안을 마련할 계획이다.

월명산 전망대와 달빛마루 등 관광 기반시설 조성도 추진하고 있다. 자연과 역사 자원을 연계해 공원 활용도를 높이겠다는 취지다.

국가도시공원은 대규모 녹지 확충을 통해 도시의 생태 기반을 강화하고, 지역 간 녹지 격차를 줄이는 정책 수단으로 거론된다. 기후위기 대응과 도시 환경 개선 측면에서도 관심을 받고 있다.

군산시 관계자는 “월명공원이 국가도시공원으로 지정되면 지역의 역사·생태 자원을 체계적으로 활용할 수 있다”며 “지정 요건을 충족하고 차별화된 전략을 마련해 첫 지정에 도전하겠다”고 말했다.