“다육이도 더위에 지친다”…초보 식집사가 알아야 할 여름 관리법

다육식물은 물을 자주 주지 않아도 되고 병충해에도 비교적 강해 ‘반려식물 입문용’으로 꼽힌다. 바쁜 직장인이나 식물 초보도 부담 없이 키울 수 있다는 점에서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 하지만 최근처럼 35도를 웃도는 폭염이 이어지는 여름에는 이야기가 달라진다.

햇빛을 좋아하는 다육식물이라도 화분 속 온도가 지나치게 오르면 뿌리가 손상되거나 잎이 무르는 등 고온 피해를 입을 수 있기 때문이다. 전문가들은 “한여름에는 물 주기보다 흙과 화분의 온도를 관리하는 것이 더 중요하다”며 폭염에 맞는 관리법을 실천할 것을 권한다.

검은 마감재보다 밝은 색 자갈이 효과적

많은 사람이 화분 표면에 검은 자갈이나 장식용 마감재를 깔지만, 폭염에는 오히려 화분 내부 온도를 높일 수 있다. 전문가는 대신 석영 등이 함유된 밝은 색의 화강암 계열 자갈을 추천한다. 석영은 빛을 잘 반사하는 성질이 있어 직사광선을 받아도 열을 쉽게 흡수하지 않는다. 덕분에 화분 표면의 온도 상승을 줄이고, 뿌리까지 전달되는 열도 완화하는 효과를 기대할 수 있다.

반대로 색이 짙은 장식용 자갈은 열을 오래 머금는 특성이 있어 여름철에는 뿌리에 부담을 줄 수 있다.

흙 배합도 계절에 맞춰 바꿔야

다육식물의 생육은 흙의 배수성과 보수성, 통기성에 크게 좌우된다. 같은 흙이라도 계절에 따라 배합 비율을 조절하면 여름철 고온 피해와 겨울철 냉해를 줄이는 데 도움이 된다. 봄·여름용과 가을·겨울용 흙을 구분해 1년에 두 차례 정도 배합을 점검하는 것이 좋다.

폭염이 예상되는 해에는 물이 빨리 빠지는 배수성을 높여 과습을 막고, 반대로 건조가 심한 환경이라면 적절한 보수성을 확보하는 식으로 기후에 맞춰 흙을 조정하는 것이 핵심이다.

장기예보도 식물 관리의 중요한 기준

전문가는 식물을 건강하게 키우기 위해서는 날씨를 미리 확인하는 습관도 필요하다고 강조했다. 기상청의 3개월 기상전망을 참고하면 앞으로의 평균기온과 강수량 경향을 예측할 수 있어 물 주기와 흙 배합, 차광 여부 등을 미리 계획하기 쉽다.

예를 들어 평년보다 무더운 여름이 예보됐다면 배수성이 좋은 흙을 사용하고 통풍을 강화하는 것이 좋고, 비가 많은 계절이라면 과습을 막기 위한 관리에 더욱 신경 써야 한다.

한여름에는 햇빛보다 ‘뿌리 온도’를 먼저 살펴야

다육식물은 햇빛을 좋아하지만, 폭염이 이어지는 시기에는 잎보다 뿌리가 먼저 스트레스를 받는다. 전문가들은 한낮 강한 직사광선은 피하고, 통풍이 잘되는 밝은 반그늘에서 관리하는 것이 안전하다고 조언한다. 화분 속 흙의 온도를 낮추는 작은 관리만으로도 여름철 웃자람과 뿌리 손상, 무름병을 예방하는 데 도움이 된다.