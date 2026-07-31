‘장윤기 사건’ 수사 형사과장, 두번째 영장심사···경찰 특수단 재신청

직권남용·직무유기 등 혐의

전남광주에서 여고생을 살해한 ‘장윤기 사건’ 당시 광주 광산경찰서 형사과장이었던 A경정이 두 번째 구속영장 심사에 출석했다.

31일 광주지법 정교형 영장전담 부장판사는 직권남용권리행사방해 및 직무유기 혐의를 받는 광주경찰청 A경정에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.

이날 오전 10시30분쯤 법원에 도착한 A경정은 기자들의 질문에 별다른 답변 없이 법정으로 향했다. A경정에게 구속영장이 신청된 것은 이번이 두 번째다.

장씨가 지난 5월5일 귀가하던 여고생을 살해했을 당시 사건을 담당한 광산경찰서의 형사과장이었던 A경정은 수사를 부실하게 지휘한 혐의를 받고 있다.

당시 경찰은 최소 무기징역으로 처벌할 수 있는 ‘강간 목적 살인죄’ 대신 ‘단순 살인’ 혐의로 장씨를 검찰에 송치했다.

경찰청 장윤기 사건 진상규명 특별수사단은 지난 16일에도 A경정에 대해 사전구속영장을 신청했지만 기각됐다. 당시 법원은 “수집된 증거 자료에 의한 범죄 혐의의 소명 정도나 다툼 여지를 비춰볼 때 구속 사유나 상당성을 인정하기 어렵다”고 밝혔다.

지난 27일 A경정을 피의자 신분으로 다시 불러 조사한 경찰청 특수단은 지난 28일 관련자 진술과 증거관계를 보강해 사전구속영장을 다시 신청했다.

A경정은 장씨의 살인 행위와 연결된 ‘스토킹 및 성폭행’ 범죄를 일괄 수사하지 않고 분리해 타 부서에 넘기는 등 수사 책임자로서 직무를 유기한 혐의도 받고 있다.

A경정 측은 첫 번째 영장심사 당시 “윗선이나 저에 의한 부당한 지시는 없었으며 장씨의 ‘강간 살인죄’ 정황을 따로 제시한 추가 보고서를 검찰에 송치했다”는 취지로 주장 했다.

A경정에 대한 구속영장 발부 여부는 이날 오후 늦게 결정될 것으로 보인다.

한편 경찰청 특수단은 장씨 사건 당시 광산경찰서 사장이었던 B경무관도 피의자 신분으로 조사했으며 수사팀원들에 대한 조사도 이어가고 있다.