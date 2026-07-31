지구대 주취 소란 김지숙 춘천시의원 공개 사과···“진심으로 사과, 깊이 반성”

술에 취해 택시비를 내지 않고 지구대에서 소란을 벌여 경찰 조사를 받는 더불어민주당 김지숙 춘천시의원이 31일 공개 사과했다.

김 의원은 이날 춘천시청 브리핑실에서 발표한 입장문을 통해 “지난 28일 밤 음주 후 저의 잘못으로 택시비를 결제하지 않고 후평지구대에서의 소란을 벌여 시민들에게 실망과 걱정을 안겨드린 데 대해 머리 숙여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “어떤 이유로도 제 행동이 정당화될 수 없다는 점을 잘 알고 있다”며 “이번 사안을 무겁게 받아들이고 깊이 반성하고 있다”고 말했다.

그는 당시 지구대를 나온 뒤 귀가하던 중 횡단보도 앞에서 넘어져 응급실에서 치료받은 뒤 그날 다시 후평지구대를 찾았다고 설명했다.

김 의원은 “새벽에 다시 지구대를 방문한 것은 근무가 교대되기 전에 경찰관들에게 사과를 드리기 위한 것이었다”라며 “일부 보도에서 재차 소란을 부린 것으로 비쳤으나 사실이 아니다”고 해명했다.

또 “사건 당일 오후에는 택시 기사에게 직접 사과했고, 아직 사과드리지 못한 경찰관 한 분에게도 오늘 사과드릴 예정”이라고 덧붙였다.

김 의원은 “앞으로 경찰 조사에도 성실히 임하겠다”며 “이번 일을 계기로 저 자신을 깊이 돌아보고 자숙과 반성을 통해 시민의 신뢰를 회복할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

앞서 춘천경찰서는 김 의원을 주취 소란 혐의로 입건해 조사 중이다.

김 의원은 지난 28일 밤 춘천시 후평지구대에서 술에 취한 상태로 소란을 피운 혐의를 받는다.

앞서 30일 민주당 강원도당은 김 의원에 대해 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내렸다.

춘천시의회는 조만간 윤리특별위원회를 열어 김 의원에 대한 징계를 논의할 예정이다.