어젯밤 뒤척였다면? 침대 시트 세탁법부터 바꿔보세요

에어컨을 켜고도 밤새 뒤척이는 한여름이다. 이유는 더위만이 아니다. 땀과 피지, 세제 찌꺼기가 쌓인 시트는 통기성을 떨어뜨리고 끈적끈적한 촉감을 만들어 잠을 방해한다. 수면 전문가들은 여름철에는 시트를 겨울보다 더 자주 세탁하는 것이 숙면에 도움이 된다고 조언한다. 깨끗한 시트는 몸에 달라붙는 느낌을 줄여 보다 시원하고 쾌적한 수면 환경을 만들어주기 때문이다.

시트가 뻣뻣해지는 진짜 원인

새 시트는 사용할수록 부드러워질 것 같지만, 오히려 점점 까슬까슬해졌다고 느끼는 사람이 많다. 원인은 섬유 자체가 아니라 눈에 보이지 않는 잔여물이다.

잠을 자는 동안 배출되는 땀과 피지, 피부 각질이 섬유에 스며들고, 세탁을 반복하면서 세제와 유연제 성분, 수돗물 속 미네랄까지 쌓이면 섬유 사이가 막혀 촉감이 거칠어진다. 특히 여름에는 땀이 많아 이런 현상이 더욱 빨리 나타난다.

부드럽고 산뜻한 시트를 오래 유지하는 비결로 의외의 재료 하나를 꼽을 수 있다. 바로 주방에서 흔히 사용하는 백식초다. 백식초의 초산은 섬유를 코팅하는 것이 아니라 잔여물을 분해해 제거하는 역할을 한다. 또한 땀 냄새와 세제 찌꺼기를 제거하고 경수(석회질)로 인한 뻣뻣함을 완화한다. 섬유의 색상 선명도를 유지하고 섬유 본연의 부드러움 회복에 도움이 될 수 있다. 식초 특유의 냄새는 세탁과 건조가 끝나면 대부분 사라지니 걱정하지 않아도 된다.

평소보다 시트가 뻣뻣하거나 냄새가 난다면 한 달에 한 번 정도 다음과 같이 세탁해 보자. 시트는 세탁기에 여유 있게 넣는다. 세탁물이 많아서 시트가 뭉치면 세탁 효과가 떨어진다.

증류식 백식초는 ¼~½컵을 넣는다. 섬유유연제 투입구가 있다면 그곳에 넣고, 없다면 마지막 헹굼 단계에 넣는다. 식초를 사용하는 날에는 유연제를 생략하는 것이 좋다. 식초 자체가 잔여물을 제거해 부드러움을 회복시키는 역할을 하기 때문이다.

섬유유연제는 섬유 표면을 얇게 코팅해 촉감을 부드럽게 만든다. 문제는 이 코팅이 반복될수록 통기성과 흡수력을 떨어뜨릴 수 있다는 점이다. 특히 땀을 많이 흘리는 여름에는 유연제가 남긴 코팅이 끈적한 느낌을 더할 수 있다. 식초는 섬유를 코팅하지 않고 남아 있는 잔여물을 제거하는 방식이라 여름철 침구 관리에 적합한 대안으로 소개된다.

단, 식초 사용에 주의할 점이 있다. 표백제와 절대 함께 사용하면 안 된다. 두 성분이 만나면 인체에 유해한 가스가 발생할 수 있다. 또한 증류식 백식초만 사용한다. 사과식초나 발사믹식초는 색이 배어 얼룩을 남길 수 있다. 실크 같은 섬세한 소재에는 사용하지 않는 것이 좋다. 식초를 너무 자주 사용하면 일부 섬유나 세탁기 고무 패킹에 부담을 줄 수 있으므로 한 달에 한 번 정도가 적당하다.

일반적으로 시트는 일주일에 한 번 세탁이 권장된다. 하지만 땀이 많거나 반려동물과 함께 자거나 알레르기가 있는 경우에는 4~5일에 한 번 정도 세탁하는 것도 도움이 된다.

덥고 습한 여름밤, 에어컨 온도를 더 낮추기 전에 침대 시트부터 살펴보는 것은 어떨까. 몸에 닿는 촉감이 달라지면 잠드는 시간도 한결 편안해질 수 있다.