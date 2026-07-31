미·중 경제수장, 전화통화하며 “희토류” “대중국 견제 조치” 언급

미·중 경제수장이 30일 전화통화를 하며 양국 현안을 논의했다. 희토류 문제와 미국의 대중국 수출통제 문제가 주요 현안으로 거론됐다.

중국 관영 신화통신은 허리펑 중국 국무원 부총리가 이날 스콧 베선트 미국 재무장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 화상통화를 했다고 보도했다.

두 사람은 오는 9월 워싱턴에서 열릴 것으로 알려진 정상회담을 앞두고 지난 5월 정상회담 합의 이행 상황을 점검하고 의제를 조율한 것으로 보인다.

신화통신은 “양측은 중·미 양국 정상의 베이징 회담 중요 합의를 잘 이행하는 것을 중심에 놓고, 다음 단계에서 중·미 양국이 경제·무역 관계 안정 유지와 실무적 협력 확장, 상호 우려의 적절한 해결을 하는 것에 관해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 교류를 진행했다”고 전했다.

신화통신은 허 부총리가 “최근 미국의 대중국 경제·무역 제한 조치에 관해 엄정한 우려를 표명했다”고 전했다. 미국 정부가 근래 내놓은 로봇·반도체 등에 대한 대중국 규제 조치에 대해 항의한 것으로 해석된다.

베선트 장관은 통화 후 엑스에 올린 글에서 “나는 (허 부총리와의 통화에서) 중국이 희토류와 미국 농산물에 관한 약속을 완전히 이행하기를 기대한다는 점을 강조했다”고 밝혔다. 그는 아울러 “우리는 무역·투자위원회의 이행 문제를 논의했다”며 “이는 보다 균형 잡히고 공정하며 건설적인 미·중 경제 관계를 향한 구체적 진전을 확보하기 위한 메커니즘”이라고 말했다.

트럼프 대통령과 시 주석은 지난 5월 베이징 정상회담에서 ‘건설적 전략·안정 관계’ 구축과 무역·투자위원회 설립, 상호 동등한 규모의 관세 인하 논의, 희토류 수출 통제 문제 공동 연구, 중국의 미국산 농산물·항공기 수입 등도 약속했다.

정상회담 이후에도 미국은 대중국 견제 조치를 연달아 내놓고 있다. 트럼프 행정부는 중국의 철강 및 기타 부문의 “과잉 생산 능력”에 대한 조사도 진행하고 있으며, 관세 부과 가능성도 검토하고 있다. 중국 측은 보잉 항공기 구매 등의 절차를 중단했다고 알려졌다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 지난 29일 “미국이 국가 안보라는 개념을 지나치게 확대해석해 중국 기업들을 탄압하는 것에 대해 중국은 강력히 반대한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 시 주석이 9월 24일 미국을 방문할 것이라고 밝혔다. 중국은 아직 시 주석의 구체적인 방미 일정을 공식 확인하지 않았다.