서울 전기차 충전요금, 완속충전 더 저렴해진다

급속·초고속 충전은 더 비싸져 서울시, 전기차 충전요금 기후부 체계와 동일화

서울시가 전기차 공공 충전요금 체계를 기존 1단계에서 완속 구간부터 초급속 구간까지 5단계로 세분화한다. 완속 충전요금은 기존 서울시 공공 충전요금보다 저렴해지지만, 급속·초급속 충전 요금은 더 비싸진다.

서울시는 다음달 1일부터 전기차 공공 충전요금을 기후에너지환경부(기후부) 체계로 개편한다고 31일 밝혔다.

개편 체계에 따라 완속 충전 요금은 내리고 급속·초급속 요금은 오른다. 30kW 미만 완속 충전 요금은 기존 서울시 공공 충전 요금(kWh당 324.4원) 대비 29.4원(9.1%) 내린 295.0원이다.

설치·운영비가 높은 급속 충전과 기술개발 투자가 필요한 초급속 충전 요금은 오른다. 50kW이상~100kW 미만 급속 충전기는 325.6원, 100kW 이상~200kW 미만 급속 충전기는 348.4원으로 각각 조정된다. 200kW 이상 초급속 충전기는 kWh당 393.1원으로 68.7원(21.1%) 오른다.

서울시가 설치·운영하는 공공 충전기 대부분이 50kW~200kW로 전기차 충전요금은 소폭 늘 것으로 예상된다. 서울시내 503개 공공 충전기 중 완속 충전기는 76개, 초고속 충전기는 2대뿐이다.

태양광 발전량이 늘어나는 9~10월에는 주말·공휴일 오전11시부터 오후2시까지 충전 요금의 15%를 할인한다.

윤재삼 서울시 기후환경본부장은 “정부의 전기차 공공 충전요금체계 개편과 함께 충전기 운영 비용을 현행화하고 충전요금의 기준을 제시하는데 의미가 있다”며 “앞으로도 시민들이 한층 더 편리하게 전기차를 이용할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.